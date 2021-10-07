Пензенцам рассказали, будут ли пускать на спортивные мероприятия по QR-коду

5 октября в ходе пресс-конференции глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин и врио зампреда правительства – министра здравоохранения Вячеслав Космачев ответили на вопрос журналистов, связанный с работой спортобъектов.

«Почему останавливаются чемпионаты, но работают бассейны, тренажерные залы? Можно ли проводить игры без зрителей?» - поинтересовались представители СМИ.

Глава Роспотребнадзора пояснил, что, согласно постановлению губернатора, запрещены все спортивные массовые мероприятия – детские и взрослые, любительские и профессиональные.

«Это связано с превышением эпидпорога по ОРВИ и ростом заболеваемости ковидом.

Фитнес пока не прописан в постановлении, залы и бассейны продолжают работать», - добавил Михаил Перекусихин.

Врио зампреда правительства – министра здравоохранения Вячеслав Космачев отметил, что при улучшении эпидситуации в ближайшие недели может быть принято решение о том, чтобы вновь разрешить спортивные мероприятия.

«Но с посещением только по QR-коду вакцинированного», - подчеркнул он.

Ранее пензенцам сообщили, планируют ли переводить на дистанционное обучение студентов и школьников.