В Пензенской области готовят документ об обязательной вакцинации групп риска

5 октября врио зампреда правительства – министра здравоохранения области Вячеслав Космачев и глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказали о том, кого из пензенцев может ждать обязательная вакцинация.

«Управление сейчас готовит постановление по обязательной вакцинации определенных групп риска. Возможно, оно выйдет в ближайшее время», - заявил Михаил Перекусихин.

В первую очередь, это может коснуться пензенцев, которые постоянно контактируют с большим количеством людей по долгу службы.

«Прежде всего, педагоги, медработники, работники транспортных и социальных служб, общепита. Это категории, которые сами подвержены большому риску заражения и которые могут быть источниками заражения большого количества людей. Сейчас мы все изучаем, взвешиваем, и я думаю, что в ближайшее время будет уже решение по этому направлению», - уточнил Вячеслав Космачев.

Ранее информагентство рассказало, будут ли вводить пропуск в общепит по QR-кодам.