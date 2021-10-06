Самый большой корпус больницы им. Бурденко отдали под лечение пациентов с ковидом

Главврач областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Александр Никишин сообщил, что медучреждение наращивает инфекционные койки для больных коронавирусом. С 6 октября 9-этажный корпус пензенской больницы переходит в режим работы инфекционного стационара на 580 коек.

«В связи с ростом заболеваемости Covid-19 количество пациентов с рядом сопутствующих патологий значительно увеличилось. Ранее у нас было 150 инфекционных коек, затем - 220, но их нам сейчас не хватает. Открытие самого большого корпуса областной больницы как инфекционного госпиталя позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи для вновь поступающих пациентов», - цитируют слова главврача в Instagram-аккаунте учреждения.

Отмечается, что плановая госпитализация по ряду болезней сейчас приостановлена. Нуждающихся в этом пациентов, которые не заражены ковидом, будут размещать в других корпусах.

«В корпусе №7 (на ул. Лермонтова, 28) проведена полностью обработка, и теперь в нем будут размещены следующие отделения: кардиология, нефрология, эндокринология, травматология, койки торакальной хирургии. По адресу областной больницы на ул. Лермонтова, 28 в корпусе №1 остается работать отделение челюстно-лицевой хирургии, в корпусе №18 - гастроэнтерология, ревматология, пластическая хирургия и косметология», - уточнил Александр Никишин.

В корпусах областной больницы на ул. Краснова, 60 будут размещены хирургия, гинекология, колопроктология, урология и ожоговое отделение, добавил врач.

«Переделывать нам практически ничего не пришлось, потому что изначально были созданы все условия для того, чтобы в максимально сжатые сроки корпус можно было перепрофилировать под ковид, что и было сделано», - подчеркнул Александр Никишин.

Ранее врио зампреда правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев сообщил о приостановлении планового лечения в больнице им. Бурденко.