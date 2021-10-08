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08.10.2021г.
Сергей Рыбалкин заявил о росте числа тяжелых пациентов и их сроков лечения в КИМе

Сергей Рыбалкин заявил о росте числа тяжелых пациентов и их сроков лечения в КИМе

Пт, 08.10.21 10:48
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Главврач пензенского центра спецвидов медпомощи (также известного как КИМ) Сергей Рыбалкин 8 октября рассказал журналистам, какая нагрузка легла на работников медучреждения из-за ковида.

«На утро у нас было 585 больных, хотя есть только 300 коек. 58 человек лежат в реанимации. Эта цифра колеблется от 58 до 65. До ковида было девять всего реанимационных коек. Возможно, будем еще открывать. Хотя сейчас областная больница под ковид начинает работать, и сегодня поменьше к нам людей поступило», - рассказал главврач.

Один из журналистов также спросил Сергея Рыбалкина, как в Пензе распределяются дежурства медиков. Главврач ответил, что маршрутизация формируется в региональном минздраве с четкими указаниями для больниц, «скорой», амбулаторного звена.

«Иногда мы принимаем по «скорой» тяжелых пациентов, но чаще - переводных из других больниц, состояние которых стало более тяжелым. (...) Если все будут соблюдать масочный режим, прививаться, не будет заболеваемости. В советское время эпидемий не было, потому что все были привиты, хотя мы не имели сегодняшних лекарств. Эгоизм человека отражается на заболевании общества», - подчеркнул медик.

Он рассказал, что в пензенском КИМе коронавирусные больные в основном лежат от 14 до 28 дней, но есть и пациенты, которые дольше находятся в стационаре.

«Мутация вируса идет в худшую сторону. Если раньше 7-10 дней инкубационный период был, то сейчас – 3-5», - уточнил Сергей Рыбалкин, отметив, что токсические свойства вируса усилились.

Болеют, по словам главврача, и сотрудники КИМа. Они заражаются как в больнице, так и за пределами учреждения. Сергей Рыбалкин пояснил, что среди работников - и переболевшие, и вакцинированные, и те, у кого есть медотвод от прививки.

Напомним, в регионе ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан. Документ об этом подписал глава областного Роспотребнадзора Михаил Перекусихин. Со списком тех, кому необходимо делать прививку, можно ознакомиться здесь.

Источник фотографии: фото из архива ИА "Пенза-Пресс"
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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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23.08.2021 16:53
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19.08.2021 08:00
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