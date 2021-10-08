Сергей Рыбалкин заявил о росте числа тяжелых пациентов и их сроков лечения в КИМе

«На утро у нас было 585 больных, хотя есть только 300 коек. 58 человек лежат в реанимации. Эта цифра колеблется от 58 до 65. До ковида было девять всего реанимационных коек. Возможно, будем еще открывать. Хотя сейчас областная больница под ковид начинает работать, и сегодня поменьше к нам людей поступило», - рассказал главврач.

Один из журналистов также спросил Сергея Рыбалкина, как в Пензе распределяются дежурства медиков. Главврач ответил, что маршрутизация формируется в региональном минздраве с четкими указаниями для больниц, «скорой», амбулаторного звена.

«Иногда мы принимаем по «скорой» тяжелых пациентов, но чаще - переводных из других больниц, состояние которых стало более тяжелым. (...) Если все будут соблюдать масочный режим, прививаться, не будет заболеваемости. В советское время эпидемий не было, потому что все были привиты, хотя мы не имели сегодняшних лекарств. Эгоизм человека отражается на заболевании общества», - подчеркнул медик.

Он рассказал, что в пензенском КИМе коронавирусные больные в основном лежат от 14 до 28 дней, но есть и пациенты, которые дольше находятся в стационаре.

«Мутация вируса идет в худшую сторону. Если раньше 7-10 дней инкубационный период был, то сейчас – 3-5», - уточнил Сергей Рыбалкин, отметив, что токсические свойства вируса усилились.

Болеют, по словам главврача, и сотрудники КИМа. Они заражаются как в больнице, так и за пределами учреждения. Сергей Рыбалкин пояснил, что среди работников - и переболевшие, и вакцинированные, и те, у кого есть медотвод от прививки.

Напомним, в регионе ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан. Документ об этом подписал глава областного Роспотребнадзора Михаил Перекусихин. Со списком тех, кому необходимо делать прививку, можно ознакомиться здесь.