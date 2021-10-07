16:14
07.10.2021г.
Главный санитарный врач ввел в Пензенской области обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач ввел в Пензенской области обязательную вакцинацию

Чт, 07.10.21 15:28
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На сайте пензенского управления Роспотребнадзора опубликовали постановление об обязательной вакцинации отдельных групп жителей области. Документ подписал главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин.

Глава пензенского Роспотребнадзора отметил, что такие меры приходится предпринимать из-за того, что в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки прирост новых заразившихся побил очередной рекорд - 269 человек. В регионе красные зоны пришлось открыть в подавляющем большинстве медучреждений, для плановой госпитализации закрыли областную больницу.

«Несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, заболеваемость населения региона коронавирусом остается высокой», - уточнил Михаил Перекусихин.

Поэтому решением главного санитарного врача региона обязательная вакцинация будет проводиться для определенных групп жителей, чья работа связана со сферами:

- торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи, 

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- с государственной гражданской службой Пензенской области.

В постановлении указано, что до 15 ноября руководители, индивидуальные предприниматели должны организовать проведение прививок первым компонентом вакцины, вторым - до 15 декабря. Всего должно быть привито не менее 80% сотрудников. Тех, кто не привьется в установленные сроки, согласно документу, требуется перевести на дистанционный режим.

Обязательство не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке. 

Михаил Перекусихин ранее предупреждал о возможности введения обязательной вакцинации. Также при ухудшении ситуации возможен переход на дистанционное обучение студентов. Школьников это не коснется. Врио заместителя председателя правительства - министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев отмечал, что сейчас вирус поражает большое количество людей среднего возраста и быстро распространяется среди детей, которые приносят болезнь в семью. 

«Названных мной последствий могло бы не быть, если бы жители своевременно осознали необходимость вакцинации. В начале июня были проблемы с поставкой вакцины, мы не могли обеспечить хорошие темпы вакцинации. Но лично вмешался губернатор, регион поставили в приоритет, и сейчас у нас хорошие темпы поставок. Но не был достигнут достаточный уровень вакцинации. 466 тысяч человек населения привито, где-то еще 200-220 тысяч надо привить. Есть на складах необходимое количество вакцины. Жители не осознают актуальность вакцинации. Много семейных трагедий мы видим, когда умирает по несколько родственников», - сказал Вячеслав Космачев.

 

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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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