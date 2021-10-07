Главный санитарный врач ввел в Пензенской области обязательную вакцинацию

Глава пензенского Роспотребнадзора отметил, что такие меры приходится предпринимать из-за того, что в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки прирост новых заразившихся побил очередной рекорд - 269 человек. В регионе красные зоны пришлось открыть в подавляющем большинстве медучреждений, для плановой госпитализации закрыли областную больницу.
«Несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, заболеваемость населения региона коронавирусом остается высокой», - уточнил Михаил Перекусихин.
Поэтому решением главного санитарного врача региона обязательная вакцинация будет проводиться для определенных групп жителей, чья работа связана со сферами:
- торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций;
- организаций, оказывающих услуги почтовой связи,
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- с государственной гражданской службой Пензенской области.
В постановлении указано, что до 15 ноября руководители, индивидуальные предприниматели должны организовать проведение прививок первым компонентом вакцины, вторым - до 15 декабря. Всего должно быть привито не менее 80% сотрудников. Тех, кто не привьется в установленные сроки, согласно документу, требуется перевести на дистанционный режим.
Обязательство не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке.
Михаил Перекусихин ранее предупреждал о возможности введения обязательной вакцинации. Также при ухудшении ситуации возможен переход на дистанционное обучение студентов. Школьников это не коснется. Врио заместителя председателя правительства - министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев отмечал, что сейчас вирус поражает большое количество людей среднего возраста и быстро распространяется среди детей, которые приносят болезнь в семью.
«Названных мной последствий могло бы не быть, если бы жители своевременно осознали необходимость вакцинации. В начале июня были проблемы с поставкой вакцины, мы не могли обеспечить хорошие темпы вакцинации. Но лично вмешался губернатор, регион поставили в приоритет, и сейчас у нас хорошие темпы поставок. Но не был достигнут достаточный уровень вакцинации. 466 тысяч человек населения привито, где-то еще 200-220 тысяч надо привить. Есть на складах необходимое количество вакцины. Жители не осознают актуальность вакцинации. Много семейных трагедий мы видим, когда умирает по несколько родственников», - сказал Вячеслав Космачев.