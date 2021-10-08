Яркое «шоу» о достижениях «Горводоканала» не впечатлило чиновников и депутатов

Прошедший в Гордуме круглый стол, темой которого должны были стать проблемы вокруг деятельности «Горводоканала», едва не превратился в его пиар-акцию. Однако вскоре хорошо продуманная самопрезентация превратилась в спор двух сторон - представителей «РКС-Холдинга» с чиновниками, депутатами и бизнесменами.

Первая часть мероприятия свелась к следующему: два представителя «РКС-Холдинг» (владельца частной компании, которой принадлежит 51% долей «Горводоканала») и управляющий директор «Горводоканала» Юрий Ильин на протяжении часа, сменяя друг друга и не давая депутатам задать хоть один вопрос, рассказывали об инвестпрограммах, реализуемых в Пензе, и значительном, по их словам, росте вложений в коммунальную инфраструктуру города.

«Постоянные утечки - следствие большой степени износа, по некоторым участкам - более 80-90%, в среднем 67%. За три года «Горводоканал» переложил 12 км сетей по воде. По отношению к 2017 году снизилось количество утечек: 1200 против 1700 до этого, это достойный результат. Сформировано 12 бригад по воде, еще одна - по перекладке трубопроводов», - похвалился Юрий Ильин.

Из наиболее интересных тезисов – озвученная заместителем гендиректора «РКС-Холдинг» Григорием Теряном информация о том, что прописанные в уставе пензенской организации «полномочия по принятию решений изменений не претерпели». Он пояснил, что для этого якобы по-прежнему требуется не менее 2/3 голосов.

Ранее журналисты информагентства находили в обновленной версии устава от 2018 года несколько иную информацию: что «решения общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа участников общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом». Подробнее об этом – ЗДЕСЬ.

Также, на наш взгляд, заслуживает внимания со стороны пензенских бизнесменов фраза Григория Теряна о том, что плата за превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ является для «Горводоканала» и администрации «дополнительным источником инвестиций, что не перекладывается на плечи простого обывателя».

Самопрезентация плавно свелась к намекам на переход с договоров об аренде сетей к заключению концессионного соглашения, которое позволит компании «безопасно инвестировать» в коммунальное хозяйство Пензы. Замглавы города Иван Краснов в ответ озвучил несколько претензий к «Горводоканалу».

«Я не эксперт, чтобы давать оценку цифрам, которые были сейчас названы, но, по общему мнению, они не совсем такие в некоторых параметрах. Что бы хотелось услышать? Что до того, как будут реализованы все мероприятия по концессии, то есть когда мы получим механизм, по которому будут вложены в наши коммунальные сети инвестиции другого порядка, которые смогут переломить ситуацию, а не просто держать ее на уровне стагнации, до этого хотелось бы, чтобы скорость реакции на аварийные ситуации была качественно иной. Мы не знаем, когда случится коренной перелом, но видим, что уровень городской инфраструктуры опережает уровень услуги, которую оказывает «Горводоканал». У нас появились безопасные качественные дороги, которые постоянно в разрытиях. Мы понимаем, что вы вкладываете большие средства в текущий ремонт, но нашим гражданам это не очень интересно. Если вы говорите, что у вас 12 бригад, значит, надо, чтобы их было 36. Нужно проводить мероприятия, чтобы качество услуги и видимый эффект были другими.

Позволю себе также сказать по поводу платы за превышение [предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ]. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос, уровень возмущения очень высокий у бизнес-сообщества. Мы понимаем, что это абсолютно законная плата, но с выражением, что для власти это дополнительный источник для инвестиций, я категорически не согласен. Это плата за фактическое негативное воздействие на окружающую среду. Бизнес может ставить локальные очистные сооружения, в этом направлении надо работать. А никак не воспринимать этот доход как источник для инвестиций. Это принципиальный момент, на мой взгляд», - подчеркнул Иван Краснов.

Другой замглавы города Юрий Зиновьев подверг критике слова Юрия Ильина о 12 работающих в Пензе аварийных бригадах: по его словам, на деле в последние дни их в разы меньше.

«Вы сказали в своем выступлении про 12 бригад. Я взял информацию за четыре дня: 4 октября работало пять бригад, 5 числа – семь, 6 числа – семь, 7 октября – уже девять», - подчеркнул депутат.

Вице-мэру Пензы Александру Басенко показались подозрительными цифры, озвученные в ходе презентации инвестиционной программы.

«Нельзя не согласиться с тем, что объем инвестиций требуется очень большой, но одно из основных требований к ним – это прозрачность их освоения, чтобы город мог видеть эффективность их использования. То, что было сказано о том, что изменения, которые за последнее время претерпел устав, никак не повлияли на наши полномочия, немножко поправлю. В частности, из устава исключен такой пункт, как наличие у предприятия контрольно-ревизионной комиссии. Это уменьшает наши возможности отслеживать эффективность использования денежных средств. Почему меня этот вопрос беспокоит? Потому что, допустим, на одном из слайдов, которые были предоставлены всем, сказано, что введены в эксплуатацию сооружения повторного использования промывной воды, их стоимость – 181 млн рублей. А в материалах сегодняшнего совещания сообщается, что на этот же объект потратили 290 млн рублей. Чтобы мы могли по-партнерски работать и эти инвестиции осуществлять, должна быть прозрачность расходования средств. И когда в один день за вашей подписью исходит два документа, где по одному и тому же объекту такая разница в стоимости, я здесь не вижу прозрачности», - высказался замглавы администрации.

Юрий Ильин пояснил, что 181 млн – объем средств в текущем периоде, а объект строился в рамках двух инвестпрограмм.

«Я отталкивался от ваших цифр. И по поводу этой программы, опять же. Вот ваша таблица, здесь вы говорите, что потрачено 83 млн по городской программе, а на следующем слайде – два раза по 56 млн рублей, в 2018 и 2019 годах, а это 112 млн рублей. Это разные цифры. Хотя бы в том отчете, который вы администрации показываете, возьмите одни и те же цифры», - возмутился Александр Басенко.

Юрий Ильин парировал, что данный вопрос поднимался на заседании совета директоров, где не было официального представителя от мэрии, а только доверенные лица.

«Надо было на заседание прийти, там все объяснялось. 56 и 56 – это цифры плановые, которые стоят в инвестпрограмме, а 83 млн – фактически затраченные средства с учетом денег, которые были сняты по неусвоению 2019 года», - рассказал глава «Горводоканала».

«Я очень удивлен, как могут быть плановые цифры приведены в документах за 2018-2019 годы. Плановые цифры могут быть на будущие периоды, а не на закрытые», - отметил вице-мэр.

Представители «РКС-Холдинг» также подчеркнули, что не считают исключение ревизионной комиссии фактором, ухудшающим положение горадминистрации. По их словам, теперь проверками занимается третья сторона – аудиторская компания, победившая на торгах. Однако Александр Басенко обратил внимание собравшихся на разницу между аудиторской компанией и ревизионной комиссией: если вторая могла истребовать любые необходимые документы для проверки, то аудиторы могут работать только с тем, что предприятие предоставляет по своему усмотрению. Глава «РКС-Холдинга» Игорь Дибцев пригласил вице-мэра стать членом совета, чтобы тот мог лично запрашивать любые данные о «Горводоканале», на что Александр Басенко ответил согласием, подчеркнув, что для него главное – чтобы деятельность организации была максимально эффективна и прозрачна.

Своим мнением относительно эффективности «Горводоканала» поделился председатель совета при губернаторе по инвестициям и инновациям, бизнесмен Олег Тоцкий. Он сообщил, что считает текущую работу неудовлетворительной, поэтому любые разговоры о концессии, по его мнению, преждевременны.

«Как житель вижу, что за последнее время по Пензе утечек канализации очень много стало. Они медленно устраняются. На это надо обращать внимание. Например, в Терновке на ул. Экспериментальной аварийную бригаду, бывает, неделями ждут. Прекрасные цифры озвучены, но надо брать срез того, что по городу происходит. Нужно поконкретнее этим заниматься, потому что это жители. […]

Сейчас обсуждается вопрос - аренда или концессия. Мое мнение – пока «Горводоканал» не докажет свою эффективность, что правильно вкладываются деньги, вопрос о концессии преждевременен. Вопрос до этого поднимался часто, что, наверное, была совершена ошибка, что взяли и продали 51% частной организации. Все были за то, чтобы вернуть «Горводоканал» городу. Если до этого депутаты не могли влиять ни на что, то сейчас концессия будет, и вообще никто не сможет ничего сделать, потому что это долгосрочный проект», - подчеркнул Олег Тоцкий.

Примечательно, что сразу после выступления бизнесмена гендиректор «РКС-Холдинг» и глава «Горводоканала» покинули круглый стол, объяснив свой вынужденный уход «дефицитом времени».

Подробнее об истории смены учредителей «Горводоканала» и жалобах жителей Пензы на работу организации можно узнать ЗДЕСЬ.