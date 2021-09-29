Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?

В Пензе продолжает расти число жалоб со стороны жителей на прорывы на сетях. Жители отмечают, что своевременно не устраняются утечки, долго не восстанавливается благоустройство после разрытий, а отключения воды из-за прорывов и ремонтных работ стали «нормальной» практикой в некоторых микрорайонах города.

В августе только в соцсетях зафиксировано более 180 жалоб пензенцев на прорывы, в сентябре цифра тоже неутешительная – около 150 по состоянию на утро 26 числа. Такие данные приводит Центр управления регионом. И это - только соцсети. А сколько за это время было личных обращений и телефонных звонков ресурснику, в органы власти, управляйки, средства массовой информации?

Несколько десятков сообщений за последний месяц поступило и в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». Одна из популярных тем – игнорируемые долгое время протечки. Например, на ул. 9 Января. Жители присылали в редакцию такой снимок с места коммунальной аварии.

На ул. Ладожской в Дальнем Арбеково также продолжительное время не могли устранить прорыв трубы.

Есть и такие участки, где коммунальные аварии происходили многократно, на протяжении нескольких лет. Речь – о части дороги на проспекте Строителей в районе торгового центра «Олимп». Впервые «Пенза-Пресс» писало о провале асфальта в апреле 2019 года – тогда образовалась яма размером с машину. Спустя несколько месяцев, в июле, очевидцы сообщили еще о двух провалах. Уже тогда пензенцы начали возмущаться: «Да сколько можно?» К сожалению, с тех пор произошло столько провалов, что подсчитать их количество и ответить на вопрос едва ли представляется возможным.

Сегодня дорогу называют «многострадальной», и каждая новость об очередном провале на этом месте вызывает у пензенцев только раздражение и иронию.

«Пора достопримечательностью делать, как в «Симпсонах» есть «Вечно горящая свалка покрышек». Туристы потянутся, назовем «вечный прорыв», «Сделайте уже там фонтан, а дорогу - в объезд», - посоветовали горожане, когда в сентябре 2021 года из-под люка вырвались канализационные воды и затопили дорогу.

Журналист Наталья Мокрецова и вовсе ввела на своей странице в Facebook «рубрику» - обзор проспекта Строителей. Последнее видео по этой теме датировано 22 сентября, на нем видно, как она на автомобиле объезжает аварийные участки один за другим.

И лишь недавно появилась информация о том, что на осень запланирован ремонт крупного коллектора на проспекте Строителей, из-за которого и случаются провалы. Правда, будут ли они выполнены в срок, к сожалению, исходя из предыдущего опыта, - вопрос открытый.

Мало аварийных бригад

Чтобы выяснить, в чем причина столь медленной реакции на коммунальные аварии, редакция информагентства направляла официальные запросы в мэрию Пензы и «Горводоканал». Вице-мэр по городскому хозяйству Павел Якунин назвал работу организации по устранению прорывов на сетях неудовлетворительной, связав это «с малым количеством аварийных бригад».

Руководство компании, по всей видимости, признает эту проблему, хоть и не говорит об этом прямо. В официальном ответе за подписью главного управляющего директора Юрия Ильина сообщается: «Для обеспечения бесперебойной подачи холодного водоснабжения и организации работы системы водоотведения ежедневно на линию выходит более 70 единиц спецтехники, 12 рабочих бригад, обслуживающих сети водопровода, и девять бригад, обслуживающих сети канализации. […] В целях повышения эффективности работы руководством ООО «Горводоканал» принято решение об увеличении с 1 сентября 2021 года количества действующих аварийных бригад. […] Для этого выделено 15 дополнительных штатных единиц». Как и в случае с заменой коллектора, решение логичное и вполне обоснованное, но нет ли у жителей ощущения, что оно несколько запоздало?..

Прибыль растет

Возможно, компании просто не хватает финансовых ресурсов, чтобы действовать оперативнее? Информагентство не может однозначно ответить на этот вопрос, так как не владеет ни всей необходимой информацией, ни соответствующими полномочиями. Однако мы можем озвучить сухие цифры, которые доступны в информационно-аналитической системе Seldon Basis, без каких-либо выводов и оценок.

Согласно данным информационно-аналитической системы, чистый доход у ООО «Горводоканал» растет практически ежегодно. Проследим динамику за шесть лет: 2015 год – 29,3 млн рублей, 2016 – 52,8 млн рублей, 2017 – 107,3 млн рублей, 2018 – 198,7 млн рублей, 2019 – 116,9 млн рублей, 2020 - 193,6 млн рублей.

Отмечается, что ООО «Горводоканал» было основано в 2006 году, его учредители – ООО «Инвестресурс» (владел 49% долей), ООО «Водоканал» (2%) и МУП «Коммунальные сети» (49%).

В настоящее время 51% долей «Горводоканала» владеет «Инвестресурс» и 49% - МУП по очистке города. Собственником «Инвестресурса», в свою очередь, с 2018 года является ООО «РКС-Холдинг», который в этот период также начинает управлять «Горводоканалом». И если обратиться к цифрам выше, то можно увидеть, что именно в 2018-м чистая прибыль организации выросла на 91,4 млн рублей – эта сумма превышает три годовых прибыли ООО за 2015 год.

Сделка с ООО «РКС-Холдинг»

Пронаблюдав историю изменений в составе общества, становится очевидно, что 51% долей «Горводоканала» находится в руках частных лиц уже немало лет. Как реагировало на это руководство города и региона, почему в 2018 году было дано добро на сделку с «РКС-Холдинг»?

Обратившись к архивным материалам на сайте информагентства, мы обнаружили странную оценку ситуации Иваном Белозерцевым, который на тот момент был губернатром.

Так, в апреле 2016 года на совещании в облправительстве он заявлял о проблеме нахождения 51% доли в частных руках и предлагал выкупить 2% «Водоканала» городу.

«Я недоволен работой «Горводоканала» Пензы. Частые порывы сетей и канализаций возмущают граждан и меня. Собственник имеет 51% акций [долей - прим.ред.]. Бизнес прибыльный. Я не встречал собственника, который сказал бы, что его все устраивает. Нормальная собираемость – за март 150 млн собрали в «Горводоканале». Есть деньги, есть средства, но они не вкладываются в развитие сетей. Постоянные порывы – канализация рвется. Что мешает капитально ремонтировать, брать кредит в банке и планировать капремонт? Давайте тогда выкупим 2% акций [долей] в город и будем решать», - сказал Иван Белозерцев.

Однако в декабре 2017 года, за несколько месяцев до совершения сделки с ООО «РКС-Холдинг», он прокомментировал информацию о предстоящей покупке «Горводоканала» совершенно иначе.

«Нет ощущения, что все коммунальное хозяйство Пензы окажется в руках монополиста?» - спросил его тогда главный редактор радио «Эхо Пензы» Семен Вахштайн.

Иван Белозерцев ответил, что у муниципалитета «как был блокирующий пакет долей (49%) «Горводоканала», так и останется».

«Надеемся, что новая компания будет более эффективно управлять пензенским «Горводоканалом», у нас была не одна с ними встреча. Мы настаиваем на том, чтобы они вкладывали средства в его развитие. В частности, я поставил задачу, чтобы в ближайшей перспективе отказались от хлорирования воды. Этот вопрос давно назрел, и для решения этой проблемы нужны хорошие инвестиции. Они сказали, что готовы реализовать этот проект», - отметил глава региона.

Таким образом, мнение экс-губернатора о все той же доле в 51% в частных руках кардинальным образом поменялось за полтора года. О том, что Иван Белозерцев лично одобрил сделку, сообщается и в пресс-релизе на сайте мэрии Пензы от 12 апреля 2018 года, когда она уже была совершена. По этому поводу была собрана пресс-конференция.

«Сделка предварительно обсуждалась у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. На встрече с руководством РКС была подтверждена заинтересованность администрации области в продаже данного актива и дальнейшем совместном сотрудничестве с «Российскими коммунальными системами» по модернизации водоканала. После подписания договора о продаже управление ООО «Горводоканал» осуществляется компанией АО «РКС-Менеджмент», генеральным директором которой является Павел Курзаев.

[…]Компания приобрела компании ООО «Инвестресурс» и ООО «Водоканал», владеющие 51% долей ООО «Горводоканал», с намерением о последующей трансформации договора аренды в концессию. Таким образом, «Российские коммунальные системы» начинают производственную деятельность в г. Пенза в качестве управляющей компании и держателя актива ООО «Горводоканал», - отмечается на сайте горадминистрации.

В этой пресс-конференции принимал участие и Юрий Ильин, который на тот момент являлся вице-мэром Пензы, а спустя полтора года возглавил «Горводоканал». Он высказывался в поддержку сделки с ООО «РКС-Холдинг».

«Надеемся, что с помощью «Российских коммунальных систем» удастся улучшить качество водоснабжения в Пензе. Инвестиции необходимы для решения многих задач. В том числе и для ремонта изношенных сетей водопровода, уменьшения количества аварий. Городу необходима модернизация оборудования водоканала для перехода на новые технологии очистки воды, снижения энергозатрат и повышения надежности работы всей системы, - говорил он.

«Блокирующий пакет долей»

Теперь вернемся к словам о так называемом «блокирующем пакете долей». Что означает эта фраза? Согласно информации из открытых источников, блокирующий пакет долей — «доля обыкновенных (голосующих) долей, позволяющая их владельцам накладывать вето на решения совета директоров или общего собрания общества».

Иными словами, городская власть, имея 49% долей, могла влиять на решения, принимаемые участниками общества. Но может ли она это делать сейчас?

По словам главы города Владимира Мутовкина, не может. Об этом он заявил на заседании фракции «Единой России» в Гордуме 23 сентября.

«У нас есть 49% доли в уставном капитале в данном обществе с ограниченной ответственностью, но мы не можем влиять на ситуацию. Я постарался разобраться. Выяснилось, что за последние несколько лет устав общества был изменен так, чтобы практически нивелировать возможность воздействия со стороны городских властей на работу организации. Если первоначально порядок ключевых решений принимался 2/3 голосов, то теперь - простым большинством. У частного предпринимателя - 51% доли в уставном капитале, поэтому все отдано на его волю. Решения «Горводоканала», возможно, не всегда правильные, но мы не можем повлиять на это. По правомерности внесения подобных изменений в устав организации следственным комитетом возбуждено уголовное дело, этот вопрос будет рассматриваться - о правомерности действий должностных лиц и того, кто был к этому причастен», - сообщил он.

Чтобы убедиться в его словах, журналисты информагентства изучили текущий устав «Горводоканала», который был утвержден в апреле 2018-го.

«Решения общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа участников общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом», - сообщается в документе.

К сожалению, сверить эту формулировку с предыдущей версией устава не представляется возможным, так как ее нет в открытом доступе.

Таким образом, муниципалитет сейчас действительно находится в положении, когда фактически не может повлиять на решения, принимаемые частной организацией. Как сложилась такая ситуация и кто мог поспособствовать этим изменениям – правовую оценку произошедшему, возможно, даст региональное СУ СКР.

Редакция информагентства еще раз обращает внимание читателей на то, что в этом материале отсутствуют какие-либо выводы, связанные с изложенной выше информацией о доходах компании, смене владельцев и изменении устава. Все сведения, озвученные в данной публикации, взяты из информационно-аналитической системы Seldon Basis, ответов мэрии и «Горводоканала» на запросы СМИ, с официального сайта ресурсоснабжающей компании, новостей. Также мы процитировали несколько обращений граждан из «Жалобной книги» и соцсетей, обратились к статистике, подготовленной Центром управления регионом.