В Пензенской области ковид за сутки подтвердился у 280 пациентов

В Пензенской области за сутки коронавиурс подтвердился у 280 жителей. Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф на 11:20 10 октября.

Там же отмечается, что с ковидом не справились еще 26 человек. В итоге в регионе за все время наблюдений болезнь забрала 2954 жизней. 72 человека выписали за сутки.

В Пензенской области с 1 октября ежедневный прирост новых заразившихся превышает 250 человек, и показатель постоянно растет. Красные зоны открыты в подавляющем большинстве лечебных учреждений, под нее почти полностью отдали областную больницу.

Количество вызовов скорой за сутки достигает 1700-1900. Для помощи заболевшим коронавирусом даже отдают санаторий им. Володарского. Главный санитарный врач региона ввел обязательную вакцинацию для ряда категорий жителей. Именно привика может спасти от заражения или способствовать легкому протеканию болезни.

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