Четвертая волна ковида в Пензенской области. Хроника событий

В Пензенской области с каждым днем увеличивается суточный прирост новых пациентов с коронавирусом. Количество вызовов скорой помощи достигает 1900 в сутки. Под красную зону почти полностью отдали областную больницу им. Бурденко. Развернуто около 4000 ковидных коек при общем фонде в 6000. Из-за роста заболеваемости в регионе пришлось ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий жителей. Информагентство систематизировало все сообщения о сложившейся ситуации.

Хроника начнется с сентября, так как именно с этого месяца отмечается новый всплеск роста заболевамости коронавирусом в регионе. Увеличились контакты школьников, студентов, которые ходят на занятия, пензенцы стали возвращаться из отпусков. Большое количество контактов при высокой контагиозности индийского штамма ведет к появлению все большего и большего числа заразившихся. Давайте отследим, как развивалась ситуация*.

1 сентября

Положительные тесты получили еще 234 пациента.

Пензенцев пригласили сдать плазму крови для заболевших. Донором можно стать в областном клиническом центре крови по адресу: ул. Клары Цеткин, 41а.

4 сентября

Возле Центрального рынка в Пензе организовали мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Сделать прививку жители могли в специально оборудованном автобусе по расписанию.

7 сентября

Для удобства жителей в городе действует мобильный прививочный пункт - медики приезжают в крупные микрорайоны на специально оборудованном автомобиле.

18 сентября

В Пензе полностью завершили вакцинацию от ковида более 133 тысяч человек. Первым компонентом, а также «Спутником Лайт» привились более 143 тысяч горожан.

22 сентября

Положительные тесты на ковид получил 241 человек.

22 сентября

В Заречном обеспокоены тем, что заразившиеся коронавирусом взрослые отправляют на занятия детей, у которых заболевание может протекать бессимптомно. Таким образом вирус может передаваться другим.

23 сентября

Пензенский Роспотребнадзор намерен предложить усиление ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. В числе дополнительных мер руководитель управления Михаил Перекусихин назвал возможный перевод учащихся на дистанционное обучение.

Врио заместителя председателя правительства - министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев отметил, что с середины сентября наблюдается рост числа новых случаев заражения. Это связано, в первую очередь, с тем, что многие пензенцы вернулись из отпусков и повели детей в школу. Он уточнил, что это в регионе наступила «четвертая волна» заболеваемости ковидом.

Ситуация в реанимационных отделениях пензенских больниц становится настораживающей.

«Течение заболевания очень быстрое: люди буквально за три-четыре дня из легкой формы могут переходить в крайне тяжелую. С учетом этого у нас в настоящее время огромные нагрузки лежат на реанимационных отделениях. Реанимационное отделение в инфекционной больнице было увеличено с 20 до 60 коек, в областной и четвертой - полностью загружены тяжелыми больными. Последние два дня стоит вопрос о расширении реанимационных отделений», - пояснил врио заместителя председателя правительства - министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Он добавил, что при таком быстром ухудшении состояния больных жизненно важно переводить в реанимацию как можно скорее.

24 сентября

В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до конца октября.

Глава пензенского Роспотребнадзора Михаил Перекусихин отметил, что уровень заболеваемости в регионе можно характеризовать как неблагополучный, но стабильный. Такое положение связано с низким уровнем коллективного иммунитета и пренебрежением со стороны жителей правилами безопасности.

«Сейчас заболеваемость где-то на 50-80% выше, чем в прошлом году. Прогноз неутешительный. Надо сказать, что идет естественный эпидпроцесс: инфекция вакциноуправлемая, но идет сезонность, кроме коронавируса, и другие вирусы активизировались. В ближайшие два месяца ситуация не улучшится, может, даже ухудшится», - заявил он.

Ппензенский Роспотребнадзор предлагает ввести новые ограничения. Кроме того, управление предлагает распространить уже действующие ограничения на посещение массовых мероприятий и на заведения общепита.

Все больше случаев заражения дельта-штаммом, который в народе называют «индийским». Михаил Перекусихин подчеркнул, что шанс подхватить сразу две инфекции у пензенцев есть. Сочетание гриппа и ковида, которое называется также микст-инфекцией, крайне опасно для организма.

Анализ данных показал, что вклад коронавируса в избыточную смертность населения продолжает увеличиваться. К 2021 году по отношению к допандемийному 2019-му смерти от Covid-19 составляют 82,7% от прироста умерших.

27 сентября

Положительные тесты получили 245 пензенцев.

Перинатальный центр в Заречном временно приостановил прием рожениц. В роддоме проводятся процедуры по перепрофилированию помещений под ковидный госпиталь.

В Пензенской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться непростой. По данным регионального правительства, за последнюю неделю количество вызовов скорой помощи достигло максимальных показателей: от 1548 до 1679 в сутки. При этом обычный суточный показатель – 1100. Максимальным количество обращений было 22 сентября – 1710.

28 сентября

В Пензенской области в связи со сложной ситуацией с ростом заболеваемости коронавирусом продолжают усиливать меры борьбы с вирусом. Так, стало известно о закрытии всех пунктов вакцинации, которые были организованы в торговых центрах. Теперь прививку от ковида можно сделать только в медицинских организациях.

В Пензенской области из-за роста количества вызовов врачей на дом, в контакт-центр поступает до 2,5 тысяч обращений, ищут дополнительные ресурсы для оказания помощи заболевшим.

В бригады неотложной помощи, выезжающие к температурящим пациентам на дом, привлекаются врачи различных специальностей. Все они прошли соответствующую подготовку по диагностике и лечению коронавируса.

Но этих ресурсов все равно не хватает. Больные порой ждут медиков более суток. Чтобы решить проблему, проводят ревизии среди врачей поликлиник для формирования бригад неотложной помощи, привлекают в выходные дополнительный транспорт.

Врио замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала, когда начнется противоковидная иммунизация несовершеннолетних. Она подчеркнула, что уже прошли клинические испытания у подростков, и сейчас документ находится на согласовании в Минздраве России. В регионе ждут документ, уточняющий, с какого возраста будут вакцинировать подростков. Марина Воробьева добавила, что вакцинацию несовершеннолетних, за исключением детей, начнут до конца 2021 года. Процедура будет добровольной.

29 сентября

В Пензенской областной больнице им. Бурденко появилось современное оборудование для лечения коронавируса - комплекс для очищения крови. Японский аппарат «Плазмаферез» особенно эффективен для людей с тяжелым ковидом. Процедуру успешно прошли три пациента больницы.

1 октября

Новый антирекорд: 254 пензенца за сутки заразились коронавирусом.

В правительстве Пензенской области сообщили о существенном росте числа людей моложе 60 лет среди умерших от коронавируса.

В Пензенской области увеличилось количество «ковидных» больниц до 22. Такое решение вынужден был принять минздрав из-за ухудшения эпидситуации.

В регионе зафиксированы тревожные показатели, связанных с выполнением плана по вакцинации от коронавируса. Из-за этого в области могут ужесточить ограничения.

План по вакцинации выполняется лишь на две трети – 67%. За последние три дня самые низкие показатели фиксируются в городе Заречном (21,5%), а также в Вадинском (28,2%), Белинском (28,2%), Пачелмском (33,7%) и Малосердобинском (42,8%) районах.

2 октября

В Пензе сотрудники полиции, мэрии, управления по делам ГО ЧС и минсельхоза проверили, как в объектах торговли организован «входной фильтр» в связи с ухудшением эпидситуации.

5 октября

Глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал, что ежесуточное количество зараженных стабилизировалось на высоком уровне.

Прирост увеличился до 255 случаев. Причинами являются дефекты в соблюдении стандартов профилактических мероприятий, циркуляция новых штаммов ковида. Выявлены индийские и британские штаммы. Также в регионе привито малое количество людей, охват - 39% населения.

Врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев сообщил, что большой прирост больных идет среди людей среднего возраста, которые ведут активный образ жизни.

Медработники испытывают серьезные нагрузки из-за большого количества тяжелых больных и в целом большого потока пациентов. Препаратов и средств индивидуальной защиты хватает, в помощь учреждениям здравоохранения будут размещать дополнительные кислородные станции. Но если люди не будут вакцинироваться, ситуация может стать плачевной.

В Пензенской области ужесточили меры для бизнеса, так как посетители торговых центров и пассажиры общественного транспорта не соблюдали санитарные меры, необходимые для снижения распространения коронавируса.

Глава пензенского Роспотребнадзора Михаил Перекусихин отметил, что, если уровень заболеваемости продолжит расти, дистанционный формат обучения будет рекомендован для студентов. В школах этого делать не планируют - такой формат сильно сказывается на качестве образования.

В Пензенской области рассматривают вопрос о введении требования предъявить QR-код вакцинированного для посещения кафе и ресторанов, концертов, спектаклей, киносеансов, бассейнов и спортзалов.

Управление Роспотребнадзора Пензенской области готовит постановление по обязательной вакцинации определенных групп риска.

В Пензе для повторного приема пациентов не старше 60 лет с коронавирусом будут работать отдельные амбулатории городских поликлиник, расположенные в шаговой доступности. Это решение приняли в медучреждении, чтобы разделить потоки пациентов на амбулаторном этапе.

6 октября

В областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко наращивают количество инфекционных коек для больных коронавирусом. 9-этажный корпус медучреждения переходит в режим работы инфекционного стационара на 580 коек.

Болезнь выявили еще у 260 жителей региона.

7 октября

На базе санатория им. Володарского в Ахунах будет развернуто 100 коек для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это будет структурное подразделение областного клинического центра спецвидов медпомощи (КИМа).

За сутки прирост новых пациентов с ковидом составил 269.

В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп жителей региона. Документ подписал главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин. Он отметил, что такие меры приходится предпринимать из-за того, что в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Новая волна коронавирусной инфекции в Пензенской области уже превосходит все предыдущие. Подтверждением этого стал новый исторический максимум суточного обращения жителей в скорую помощь - 1900 вызовов.

«Сотрудники самоотверженно борются с ковидом. На подстанции бригады сейчас практически не заезжают. Все сутки - на колесах. Мы дополнительно увеличили количество бригад: где-то 123 должно быть в обычные периоды, но с этого года их стало до 130, а сейчас - 140», - рассказал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

8 октября

Гглавный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (КИМа) Сергей Рыбалкин сообщил, что на базе санатория им. Володарского будут помогать пациентам с коронавирусом, которые пошли на поправку. Отделение на 100 коек готовы открыть сразу после того, как в санаторий вернут тепло и электричество.

Дополнительная площадка необходима, чтобы разгрузить больницу и освободить места для тяжелых больных.

Стало известно о росте числа тяжелых пациентов с ковидом и продолжительности их лечения. Так, в пензенском КИМе больные в основном лежат от 14 до 28 дней, но есть и пациенты, которые дольше находятся в стационаре.

«Мутация вируса идет в худшую сторону. Если раньше 7-10 дней инкубационный период был, то сейчас – 3-5», - уточнил главврач пензенского КИМа Сергей Рыбалкин, отметив, что токсические свойства вируса усилились.

В Пензенской области зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости ковидом – 275 пациентов получили положительные тесты.

* Текст по мере появления новых данных будем обновлять.