11:53
04.11.2021г.
Беременных пензячек предупреждают об угрозе аборта из-за ковида

Беременных пензячек предупреждают об угрозе аборта из-за ковида

Чт, 04.11.21 10:18
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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Пензенской области Анастасия Маркелова предупредила жительниц региона, которые носят ребенка или планируют беременность в ближайшее время, о риске преждевременных родов, аборта или даже летального исхода в случае тяжелого течения коронавируса.

«Беременность сама по себе является фактором риска развития тяжелой формы коронавируса. Не секрет, что в России увеличилась материнская смертность, и не в два, не в три раза, а намного больше. Это очень страшно. Даже когда разговариваешь с врачами, которые работали в хирургии до «красной зоны» для беременных, они признаются, что им морально очень тяжело», - отметила репродуктолог.

Она сообщила, что инфекция отражается на здоровье не только матери, но и плода. По словам Анастасии Маркеловой, перенесенный в первом триместре ковид не является поводом для прерывания беременности, но если заболевание прошло в тяжелой форме, то решение о ее продолжении принимается консилиумом врачей.

«Очень больно и горько видеть, как женщина планировала беременность, стремилась к ней, но в связи с различными осложнениями, в том числе со стороны эмбриона, ее приходится прерывать», - подчеркнула врач.

Кроме того, по ее словам, количество преждевременных родов тоже увеличилось, и это напрямую связано с перенесенным коронавирусом. Поэтому всем, кто планирует беременность, рекомендуют, в первую очередь, привиться, чтобы защитить здоровье еще не родившихся детей и свое.

Ранее пензенский репродуктолог рассказала, может ли коронавирус вызвать бесплодие.

Источник фотографии: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-2568594/
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Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках
27.10.2021 14:12
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг
27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
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13.10.2021 17:05
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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