Беременных пензячек предупреждают об угрозе аборта из-за ковида

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Пензенской области Анастасия Маркелова предупредила жительниц региона, которые носят ребенка или планируют беременность в ближайшее время, о риске преждевременных родов, аборта или даже летального исхода в случае тяжелого течения коронавируса.

«Беременность сама по себе является фактором риска развития тяжелой формы коронавируса. Не секрет, что в России увеличилась материнская смертность, и не в два, не в три раза, а намного больше. Это очень страшно. Даже когда разговариваешь с врачами, которые работали в хирургии до «красной зоны» для беременных, они признаются, что им морально очень тяжело», - отметила репродуктолог.

Она сообщила, что инфекция отражается на здоровье не только матери, но и плода. По словам Анастасии Маркеловой, перенесенный в первом триместре ковид не является поводом для прерывания беременности, но если заболевание прошло в тяжелой форме, то решение о ее продолжении принимается консилиумом врачей.

«Очень больно и горько видеть, как женщина планировала беременность, стремилась к ней, но в связи с различными осложнениями, в том числе со стороны эмбриона, ее приходится прерывать», - подчеркнула врач.

Кроме того, по ее словам, количество преждевременных родов тоже увеличилось, и это напрямую связано с перенесенным коронавирусом. Поэтому всем, кто планирует беременность, рекомендуют, в первую очередь, привиться, чтобы защитить здоровье еще не родившихся детей и свое.

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