В поликлиниках Пензы намерены закрыть прием узких специалистов

Вячеслав Космачев не исключил, что в медучреждениях буду принимать только по эпидпоказателям, а также в кабинетах неотложной помощи. Все узкие специалисты перепрофилируются на работу с коронавирусными больными. Однако совсем без лечения горожане не останутся.

«Если возникают какие-то экстренные ситуации на дому по узким специальностям, врачи будут выезжать на дом и проводить консультацию. Потому что, приходя на прием сами, жители получают огромный риск заразиться. Для сохранения здоровья жителей Пензы, которые не болеют, мы обращаемся с просьбой в поликлиники не приходить, оставаться дома. Если кто-то начинает температурить, врач обязательно приедет. Если есть какие-то жалобы не по эпидпоказателям, следует позвонить в поликлинику, и там примут решение: выйдет бригада неотложной помощи, или узкий специалист, или приедет «скорая». Сейчас мы хотим сделать так, чтобы поликлиники начали работать больше на дому, на выезде», - пояснил врио зампреда в программе «Актуально о главном» на телеканале «Россия 1. Пенза».

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что в детских ковидных отделениях региона не осталось свободных коек.