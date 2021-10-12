Суточный прирост зараженных коронавирусом пензенцев увеличился до 295

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о суточном приросте числа заболевших в Пензенской области на 12 октября.
За сутки число зараженных увеличилось на 295, показатель растет с каждым днем. За все время наблюдений в Пензенской области выявили 73 793 случая.
В России же суточный показатель снизился - 28 190 (11 октября - 29409). С начала пандемии заболели 7 млн 832 тыс. 964 человека.Ранее в мэрии Пензы сообщили, что на протяжении четырех дней в городе будет работать специальный автобус, в котором можно будет сделать прививку от коронавируса. Также в двух торговых центрах города и в доме молодежи открылись пункты вакцинации.