Суточный прирост зараженных коронавирусом пензенцев увеличился до 295

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о суточном приросте числа заболевших в Пензенской области на 12 октября.

За сутки число зараженных увеличилось на 295, показатель растет с каждым днем. За все время наблюдений в Пензенской области выявили 73 793 случая.

В России же суточный показатель снизился - 28 190 (11 октября - 29409). С начала пандемии заболели 7 млн 832 тыс. 964 человека.