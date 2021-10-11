В Пензе четыре дня будет работать мобильный пункт вакцинации. График

В мэрии Пензы сообщили, что на протяжении четырех дней в городе будет работать специальный автобус, в котором можно будет сделать прививку от коронавируса.

«Вакцинация проводится препаратами «Спутник V» («ГамКовидВак»), «Спутник Лайт». Перед прививкой проводятся осмотр и консультация врача «Городской поликлиники». При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС», - подчеркнули в горадминистрации.

Мобильный пункт вакцинации будет работать по следующему графику:

- 12 октября - ул. Бакунина (напротив ТЦ «ЦУМ»), с 10:00 до 15:00;

- 13 октября - пр. Победы, 146 (двор), с 10:00 до 15:00;

- 14 октября - ул. Тимирязева, 113/1 (двор) с 10:00 до 12:00 и ул. Карпинского, 33 (двор) с 12:30 до 15:00.

- 15 октября - ул. Калинина, 119 (двор) с 10:00 до 12:00 и ул. Воронова, 8 (двор) с 12:30 до 15:00.

Напомним, вакцинация является лучшей профилактикой заражения коронавирусом, она предупреждает развитие тяжелых осложнений.

Ранее информагентство сообщало о том, что в двух торговых центрах Пензы и доме молодежи открылись пункты вакцинации

