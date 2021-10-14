В больнице им. Бурденко отделение реанимации заполнено на 100%

И.о. главврача областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Алексей Буланов в Instagram-аккаунте медучреждения рассказал о загруженности инфекционного стационара, под который полностью отдали девятиэтажный корпус, а также реанимационного отделения.

«Мы увеличили число коек в инфекционном госпитале, и теперь их 700. Отделение реанимации на 60 коек заполнено на 100%. Профиль инфицированных пациентов, даже по сравнению с прошлой неделей, изменился: пациенты поступают в тяжелом, часто критическом состоянии. Дыхательная недостаточность пациентов при поражении легких отягощена разными другими заболеваниями, такими как сахарный диабет, хронические заболевания сердца и сосудов, инсульт, инфаркт, острая и декомпенсированная патология почек, и зачастую - преклонный возраст пациентов», - отметил Алексей Буланов.

И.о. главврача подчеркнул, что все медицинские сотрудники работают на износ, и обратился к родственникам пациентов с просьбой звонить в «красную зону» строго в указанное время.

«Мы понимаем, что вы беспокоитесь и переживаете за родных людей, но помните, пожалуйста, что, может быть, в это время мы спасаем именно их. Всем тяжело! Будем уважать и поддерживать друг друга в это трудное время! Всем нам крепкого здоровья и берегите себя!» - призвал Алексей Буланов.

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