Еще 284 жителя Пензенской области заразились коронавирусом

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали информацию о числе зараженных в Пензенской области на 11 октября.

Суточный прирост составил 284 случая. За все время наблюдений коронавирус подтвердился у 73 498 пензенцев.

В России ситуация также продолжает набирать обороты, зафиксирован новый антирекорд - 29 409 случаев заражения. За все время заболело более 7,8 млн человек.

Ранее главврач пензенского центра спецвидов медпомощи (также известного как КИМ) Сергей Рыбалкин заявил о росте числа тяжелых пациентов и их сроков лечения в регионе.