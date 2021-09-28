Для посещения больных на дому привлекают медиков различных специальностей

В Пензенской области из-за роста количества вызовов врачей на дом, а в контакт-центр поступает до 2,5 тысяч обращений, ищут дополнительные ресурсы для оказания помощи заболевшим.

По информации правительства региона, в бригады неотложной помощи, выезжающие к температурящим пациентам на дом, привлекаются врачи различных специальностей. Все они прошли соответствующую подготовку по диагностике и лечению коронавируса.

Но этих ресурсов все равно не хватает. Больные порой ждут медиков более суток. Чтобы решить проблему, проводят ревизии среди врачей поликлиник для формирования бригад неотложной помощи, привлекают в выходные дополнительный транспорт.

На медиках из-за роста заболеваемости – огромная нагрузка. За последнюю неделю количество вызовов скорой помощи достигло максимальных показателей: от 1548 до 1679 в сутки.

«В результате ежедневного прироста количества госпитализаций доля свободного коечного фонда, которая по рекомендуемым нормативам должна составлять от 10 до 20%, на прошедшей неделе уже дважды приближались к критическим цифрам», - отмечают в правительстве.

«Красную зону» организуют в районных больницах - тех, что ранее не были задействованы в этой работе.

«Режим повышенной готовности введен для Башмаковской, Земетчинской и Белинской районных больниц, а также клинической больницы № 6 имени Г.А. Захарьина. С 23 сентября идет перепрофилирование их коечного фонда», - сообщают в региональном правительстве.

Большая нагрузка ложится и на бюджет. Из регионального и федерального бюджетов для помощи заболевшим коронавирусом в медорганизации уже направили почти полмиллиарда рублей.

«При этом поражает беспечность населения по отношению к своему здоровью и жизни окружающих. Темпы вакцинации упали, при том что она – единственный способ избежать трагедии. Безусловно, есть случаи, когда заболевают вакцинированные люди, но они, по крайней мере, не умирают», - отмечают в региональном правительстве.