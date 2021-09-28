В Пензенской области для помощи заболевшим коронавирусом направили уже 476,9 млн рублей

Пензенские медучреждения для помощи заболевшим коронавирусом в этом году получили уже 476,9 млн рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов, сообщает областное правительство.

В частности, из федерального бюджета поступило 228,1 млн рублей. Это средства на покупку лекарств для заразившихся ковидом, которые лечатся на дому, оснащение лабораторий, углубленную диспансеризацию тех, кто перенес Covid-19.

248,8 млн рублей направлено из регионального бюджета. Они пошли на питание медиков в «красных зонах», заготовку антиковидной плазмы, оснащение кислородных станций, покупку томографа и так далее.

При этом количество заболевших продолжает расти. Ежедневно в контакт-центре регистрируется от 2 до 2,5 тысяч вызовов врачей на дом. За последнюю неделю количество вызовов скорой помощи достигло максимальных показателей: от 1548 до 1679 в сутки. А это значит, что будут расти и расходы.

«Ковид наносит удар не только по населению, но и по региональному бюджету. Врио губернатора Олег Мельниченко вынужден сверх установленных выделять дополнительные средства на борьбу с этой смертоносной инфекцией. А значит, где-то не отремонтируют дороги, дворы, детские учреждения.

При этом поражает беспечность населения по отношению к своему здоровью и жизни окружающих. Темпы вакцинации упали, при том что она – единственный способ избежать трагедии. Безусловно, есть случаи, когда заболевают вакцинированные люди, но они, по крайней мере, не умирают», - отмечают в правительстве.

Как ранее сообщали в пензенском Роспотребнадзоре, при дальнейшем ухудшении ситуации с заболеваемостью возможно введение новых ограничительных мер – вплоть до дистанционного обучения в школах.