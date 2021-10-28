13:32
28.10.2021г.
В Пензе с 30 октября по 7 ноября приостанавливают работу общепита, бассейнов и ТЦ

В Пензе с 30 октября по 7 ноября приостанавливают работу общепита, бассейнов и ТЦ

Чт, 28.10.21 11:15
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 28 октября подписал документ, вводящий на территории региона новые ограничения. Они вызваны серьезными показателями заболеваемости коронавирусом. 

По информации пресс-центра регионального правительства, с 30 октября по 7 ноября включительно, в период нерабочих дней, объявленных президентом РФ, приостанавливается работа общепита: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных. А также баней, саун, бассейнов.

Исключение:

- обслуживание навынос без посещения предприятий питания;

- доставка заказов;

- услуги общественного питания проживающим в гостиницах и отелях;

- столовые, буфеты и кафе, работающие только для работников организаций.

Также приостанавливается доступ в объекты розничной торговли.

Исключение:

- аптеки и аптечные пункты;

- магазины, реализующие продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%;

- объекты розничной торговли, реализующие строительные материалы, при условии допуска посетителей только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или справке о медотводе. При предъявлении этих документов необходим паспорт;

- объекты дистанционной торговли, в том числе посредством доставки;

- организации и ИП, оказывающие бытовые услуги без посещения гражданами таких предприятий.

Приостанавливается проведение массовых мероприятий, как развлекательных, так и обучающих, требующих очного участия. Исключение делается лишь для тренировок профессиональных спортивных команд.

Нельзя посещать театры, выставки, детские игровые комнаты, детсады, школы, учреждения клубно-досугового типа.

В детсадах и начальной школе будут работать дежурные группы, причем в них должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

Отдельные рекомендации по сотрудникам предприятий и жителям региона, находящимся в зоне риска:

1. Для жителей старше 60 лет, не вакцинированных от коронавируса, вводится режим самоизоляции;

2. Работодателям рекомендовано:

- обеспечить перевод на дистанционку сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 60 лет на 4 недели для проведения вакцинации (при отсутствии медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

- при вакцинации против ковида сотрудников освобождать от работы на два дня с сохранением заработной платы;

- работников в возрасте 65 лет и старше переводить на дистанционную работу, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

В этот период, с 30 октября по 7 ноября, в обычном режиме будут работать:

- организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- сотрудники, обеспечивающие функционирование государственных органов и органов местного самоуправления Пензенской области;

- службы по оказанию медицинской помощи;

- полиция, МЧС и другие структуры, чья деятельность направлена на обеспечение безопасности, защиты жизни, здоровья и свобод граждан;

- управляющие компании и предприятия ЖКХ;

- заправки, СТО, шиномонтажные мастерские;

- организации, оказывающие ветеринарные услуги;

- стоматологии.

Они должны действовать с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

В этот период по QR-коду или медотводу будет осуществляться допуск посетителей в музеи, галереи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии. Условие – очное присутствие людей в количестве не более 50% от общей вместимости в зданиях, помещениях, сооружениях открытого типа - с установленным количеством посадочных мест.

С 8 ноября, после завершения нерабочих дней, до улучшения эпидемиологической ситуации допуск в общественные места и организации, в том числе сферы услуг, будет осуществляться только по QR-коду о вакцинации от коронавируса или о перенесенном ковиде не более шести месяцев назад, справке из медицинского госучреждения о медотводе. Они действительны при предъявлении паспорта.

В частности, это касается:

- театров, музеев, галерей, кинотеатров, ФОКов, фитнес-клубов, ледовых катков и проводимых в них массовых мероприятий. На последние помещения не должны заполняться более чем наполовину;

- заведений общепита;

- организаций, оказывающих бытовые услуги;

- салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, соляриев, косметических и массажных салонов;

- гостиниц и хостелов.

Справки о вакцинации не требуются несовершеннолетним, но с 14 лет нужно предъявлять паспорт.

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27.10.2021 14:12
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27.10.2021 09:01
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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
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