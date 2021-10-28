В Пензе с 30 октября по 7 ноября приостанавливают работу общепита, бассейнов и ТЦ

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 28 октября подписал документ, вводящий на территории региона новые ограничения. Они вызваны серьезными показателями заболеваемости коронавирусом.
По информации пресс-центра регионального правительства, с 30 октября по 7 ноября включительно, в период нерабочих дней, объявленных президентом РФ, приостанавливается работа общепита: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных. А также баней, саун, бассейнов.
Исключение:
- обслуживание навынос без посещения предприятий питания;
- доставка заказов;
- услуги общественного питания проживающим в гостиницах и отелях;
- столовые, буфеты и кафе, работающие только для работников организаций.
Также приостанавливается доступ в объекты розничной торговли.
Исключение:
- аптеки и аптечные пункты;
- магазины, реализующие продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%;
- объекты розничной торговли, реализующие строительные материалы, при условии допуска посетителей только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или справке о медотводе. При предъявлении этих документов необходим паспорт;
- объекты дистанционной торговли, в том числе посредством доставки;
- организации и ИП, оказывающие бытовые услуги без посещения гражданами таких предприятий.
Приостанавливается проведение массовых мероприятий, как развлекательных, так и обучающих, требующих очного участия. Исключение делается лишь для тренировок профессиональных спортивных команд.
Нельзя посещать театры, выставки, детские игровые комнаты, детсады, школы, учреждения клубно-досугового типа.
В детсадах и начальной школе будут работать дежурные группы, причем в них должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.
Отдельные рекомендации по сотрудникам предприятий и жителям региона, находящимся в зоне риска:
1. Для жителей старше 60 лет, не вакцинированных от коронавируса, вводится режим самоизоляции;
2. Работодателям рекомендовано:
- обеспечить перевод на дистанционку сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 60 лет на 4 недели для проведения вакцинации (при отсутствии медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;
- при вакцинации против ковида сотрудников освобождать от работы на два дня с сохранением заработной платы;
- работников в возрасте 65 лет и старше переводить на дистанционную работу, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
В этот период, с 30 октября по 7 ноября, в обычном режиме будут работать:
- организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- сотрудники, обеспечивающие функционирование государственных органов и органов местного самоуправления Пензенской области;
- службы по оказанию медицинской помощи;
- полиция, МЧС и другие структуры, чья деятельность направлена на обеспечение безопасности, защиты жизни, здоровья и свобод граждан;
- управляющие компании и предприятия ЖКХ;
- заправки, СТО, шиномонтажные мастерские;
- организации, оказывающие ветеринарные услуги;
- стоматологии.
Они должны действовать с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
В этот период по QR-коду или медотводу будет осуществляться допуск посетителей в музеи, галереи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии. Условие – очное присутствие людей в количестве не более 50% от общей вместимости в зданиях, помещениях, сооружениях открытого типа - с установленным количеством посадочных мест.
С 8 ноября, после завершения нерабочих дней, до улучшения эпидемиологической ситуации допуск в общественные места и организации, в том числе сферы услуг, будет осуществляться только по QR-коду о вакцинации от коронавируса или о перенесенном ковиде не более шести месяцев назад, справке из медицинского госучреждения о медотводе. Они действительны при предъявлении паспорта.
В частности, это касается:
- театров, музеев, галерей, кинотеатров, ФОКов, фитнес-клубов, ледовых катков и проводимых в них массовых мероприятий. На последние помещения не должны заполняться более чем наполовину;
- заведений общепита;
- организаций, оказывающих бытовые услуги;
- салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, соляриев, косметических и массажных салонов;
- гостиниц и хостелов.
Справки о вакцинации не требуются несовершеннолетним, но с 14 лет нужно предъявлять паспорт.