Пензенская область получит 145 млн руб на закупку лекарств от ковида

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на закупку лекарств от ковида для амбулаторных пациентов. Среди регионов, которым поступят деньги, есть и Пензенская область.

Михаил Мишустин сообщил об этом в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«Большинство граждан с коронавирусом проходят лечение дома. Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств - это почти 11 млрд руб. За счет них нужными препаратами будут обеспечены около 2 млн человек», - сказал премьер-министр.

В Пензенскую область, согласно распоряжению, поступит 145 млн рублей.

Напомним, в регион из федерального бюджета также поступит 32,4 млн рублей на покупку и доставку кислородных концентратов. Как сообщил в соцсети губернатор Олег Мельниченко, средства также будут выделены и из региональной казны - 69 млн рублей на покупку 800 кислородных концентраторов.



Ранее в регионе выделяли более 100 млн рублей на покупку четырех кислородных станций. Дополнительные модули позволят обеспечить самые крупные больницы кислородом в закрытом цикле.