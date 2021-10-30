В Пензенской области с 30 октября не работают общепит, бассейны и ТЦ

В Пензенской области с 30 октября начинает действовать ряд ограничений, направленных на то, чтобы уменьшить количество контактов людей и приостановить рост заболеваемости коронавирусом в нерабочие дни, объявленные президентом страны до 7 ноября.

Согласно документу, подписанному губернатором Олегом Мельниченко, приостанавливается работа общепита: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных. А также баней, саун, бассейнов. Исключение делается для обслуживания на вынос, доставку заказов, питание проживающих в гостиницах, столовых на предприятиях.

Приостанавливается доступ в объекты розничной торговли. Будут действовать аптеки, магазины, реализующие продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%, строительные магазины. Но входить в них можно только по QR-коду или справке гособразца о медотводе. При предъявлении этих документов необходим паспорт.

Разрешена работа объектов дистанционной торговли, в том числе посредством доставки. Организаций и ИП, оказывающих бытовые услуги без посещения гражданами таких предприятий.

Приостанавливается проведение массовых мероприятий. С полным списком ограничений и рекомендаций для жителей можно ознакомиться здесь.