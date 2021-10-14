В кафе и ресторанах Пензенской области ввели вход по QR-кодам

На сайте правительства Пензенской области опубликовали документ, вносящий изменения в постановление губернатора о режиме повышенной опасности.

«Обеспечение допуска в точки общественного питания, за исключением фуд-кортов и точек общественного питания, указанных в подпункте 3.4.1 пункта 3 настоящего постановления [расположенных в торговых центрах], граждан по предъявлению QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании», - сообщается в документе, опубликованном вечером 13 октября.

Также отмечается, что несовершеннолетним предъявлять QR-коды не потребуется. Полная версия документа доступна по ссылке.

Ранее информагентство сообщало о том, что 13 октября главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин внес изменения в постановление, в котором расширен список групп жителей, подлежащих обязательной вакцинации, а также сокращены сроки, когда ее нужно пройти.