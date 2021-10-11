В пензенском Роспотребнадзоре прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом

«Откуда тогда массовая заболеваемость, если основной процент привит?» - спросила женщина.

Представители ведомства ответили, что привито только 40%, и этого мало для создания коллективного иммунитета:

«Здравствуйте. Привито только около 40% населения, что не может обеспечить надежную защиту. Должно быть привито не меньше 80%».

Сотрудники управления также напомнили, что «летальные случаи и тяжелые поствакцинальные осложнения на введение вакцины не зарегистрированы ни в одном регионе России».

В Пензенской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом усложняется с каждым днем. Фиксируется уже более 280 новых пациентов каждые сутки, хотя еще в начале месяца показатель был в районе 250. Из-за большой нагрузки на врачей больным приходится долго ждать врача по вызову на дом. Под красные зоны отдали почти все медучреждения, в том числе – областную больницу им. Бурденко.

Решением главного санитарного врача Михаила Перекусихина, возглавляющего пензенский Роспотребнадзор, в Пензенской области для ряда категорий ввели обязательную вакцинацию. До 15 ноября им нужно привиться первым компонентом вакцины. Это представители профессий, которые имеют большое количество контактов с населением.