Как в Пензе будут выбирать нового мэра. Подробности процедуры

Депутаты Гордумы готовятся рассмотреть на внеочередной сессии 15 октября вопросы о досрочном сложении Андреем Лузгиным полномочий мэра Пензы и о составе комиссии по проведению конкурса на замещение освобождающейся должности. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» изучили Устав города, чтобы узнать особенности обеих процедур.

Согласно документу, полномочия главы администрации могут досрочно прекратиться в следующих случаях: отставка по собственному желанию, расторжение контракта по ряду причин, отрешение от должности, признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, вступление в силу обвинительного приговора, смерть, выезд за пределы РФ на постоянное место жительства, прекращение гражданства РФ, призыв на военную службу, упразднение муниципального образования или увеличение числа избирателей более чем на 25% из-за изменения границ.

В случае досрочного прекращения полномочий мэра Гордума обязана в течение месяца определить дату проведения конкурса на замещение должности.

Глава администрации Пензы назначается Гордумой из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Контракт с ним заключает глава города на срок полномочий депутатов текущего созыва, но не менее чем на два года.

Как сообщается в положении «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации Пензы», половина членов комиссии по проведению конкурса назначается представительным органом муниципалитета, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта РФ. Общее число членов комиссии - 14, поэтому семь человек назначает Гордума, еще семь – губернатор.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования. Они считаются принятыми, если за них отдано более половины голосов. В случае равенства решающим является голос председателя комиссии – главы города.

Кандидатов на должность мэра могут выдвигать органы госвласти, органы местного самоуправления, коллективы учреждений и организаций, избирательные объединения, также возможно самовыдвижение.

Документы от кандидатов принимают в течение 15 дней после дня официального опубликования решения Гордумы о проведении конкурса. Претенденту выдается расписка о приеме документов. Все данные проверяются на предмет достоверности, после чего комиссия проводит отбор и принимает решение о результатах.

Есть большое количество критериев, которые могут стать основанием для отказа в допуске к конкурсу. Среди них – судебный приговор, признание недееспособности, близкое родство с главой города, предоставление ложных сведений, возраст старше 65 лет, несоответствие квалификационным требованиям и так далее.

После принятия комиссией решения вопрос о назначении мэрии выносится на сессию Гордумы. Прошедшие отбор кандидаты выступают со своей программой «Эффективное управление городским хозяйством», далее проходит тайное голосование.

Контракт с мэром заключается не позднее чем через пять дней после принятия решения Гордумой.