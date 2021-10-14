В СКР сообщили жуткие подробности смерти пенсионера, которого закопали в Пензе

По данным следствия, вечером 3 октября 36-летний мужчина пришел к родным, проживающим в квартире на улице Кронштадтской. Он выпивал с супругом родственницы, к ним присоединился пожилой сосед. Через некоторое время пензенец начал ссориться с нежданным гостем из-за сигарет, которые последний якобы унес в свою комнату. Скандал перерос в драку. Дебошир сначала избил пенсионера табуреткой, а после несколько раз вонзил в него нож. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник попросил родственника помочь ему избавиться от тела погибшего, тот согласился. Следующей ночью мужчины вынесли из квартиры труп и поместили его в самодельный погреб на соседней улице. Полицейские обнаружили пенсионера через несколько дней.

Пензенца заключили под стражу. Свою вину он не признал. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Расследование продолжается.