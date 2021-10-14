17:36
14.10.2021г.
Пензенцам рассказали, где можно пройти реабилитацию после коронавируса

Пензенцам рассказали, где можно пройти реабилитацию после коронавируса

Чт, 14.10.21 17:30
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14 октября на пресс-конференции начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального минздрава Наталья Тюгаева рассказала, куда направляют пензенцев на реабилитацию после перенесенного коронавируса.

По словам Натальи Тюгаевой, в участковые больницы нельзя заводить инфекционные койки, потому что у них нет возможности обеспечивать круглосуточный прием пациентов. Но базы участковых стационаров используются для продолжения реабилитации пациентов, перенесших ковид.

«Это когда пациент выздоровел, имеет отрицательный мазок ПЦР, но на фоне ковида у него произошла декомпенсация имеющихся хронических неинфекционных заболеваний и он нуждается в коррекции лечения, в том числе в стационаре. Прежде всего, речь идет о болезнях системы кровообращения и органов дыхания. Эти пациенты на реабилитацию после ковида направляются в участковые больницы на терапевтические койки, неврологические, сестринского ухода в зависимости от состояния и получают уже посимптомную терапию», - пояснила она.

Также на реабилитацию пензенцев направляют в санаторий «Хопровские зори». Число тяжелых больных, которым она необходима после выздоровления, в регионе за последние несколько месяцев резко выросло.

«Такого никогда не было, чтобы в структуре первично госпитализированных была половина тяжелых. Мы всегда видели и регистрировали 15-20%, а в последние два месяца эта цифра неуклонно идет в сторону нарастания, потому что изменилось само течение заболевания . Клиника нарастает стремительно, развивается тяжелая форма за три дня. Раньше инкубационный период составлял 14 дней.

Поэтому именно для тяжелых пациентов после излечения остаются поражения бронхолегочной системы, могут появиться новые заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, то есть человек, который перенес ковид в тяжелой степени, не может выполнять ту нагрузку, которую выполнял раньше. Чтобы ему восстановиться, нужен компенсаторный, или реабилитационный период. Медицинская реабилитация второго этапа нужна, чтоб вернуть человека к обычной жизни», - подчеркнула специалист минздрава.

Она также добавила, что процесс реабилитации можно пройти в амбулаторных условиях, если последствия не тяжелые.

Ранее стало известно о том, что санаторий им. Володарского принял первых пациентов на долечивание после ковида.

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 11:37
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