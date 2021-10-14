Пензенцам рассказали, кому положен медотвод от вакцинации

14 октября врио замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала, кому полагается медицинский отвод от ковид-вакцинации.
По словам Марины Воробьевой, причин для получения медотвода не так много. К ним относятся непереносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний, возраст до 18 лет.
«Чтобы получить медотвод, нужно сначала пройти обследование у лечащего врача. Также требуется заключение медицинской комиссии, где будет не менее трех подписей врачей», - отметила врио замминистра.
Ранее стало известно, что санаторий им. Володарского принял первых пациентов на долечивание после коронавируса.