Марина Воробьева: «Считаю, что двухкомпонентная вакцина от ковида эффективнее однокомпонентной»

По словам специалиста, болезнь у таких пензенцев проходит в более легкой форме.

«Конечно, нет 100% эффективной вакцины от коронавирусной инфекции, но благодаря ей у пациента не развивается тяжелая форма и нет летальных исходов. Есть единичные случаи поступления привитых. Тут опять же нужно смотреть, когда была проведена вакцинация. Если прошли только две недели после первого компонента, мы считаем что это еще не вакцинированный пациент», - уточнила врач, подчеркнув, что от заражения прививка не защищает полностью.

Джамиля Курмаева добавила, что вакцинацию не нужно подвергать сомнению. Она считает, что это единственный метод профилактики любого инфекционного заболевания. Однако все хорошо в комплексе - прививка, масочный режим, социальная дистанция.

Врио замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева рассказала, что чем больше заболеваемость, тем выше и уровень смертности.

«Чем больше людей вакцинировано, тем больше у нас легких форм. Важно, чтобы коллектив, в нашем случае - Пензенская область, быстро получил иммунитет. Только в этом случае мы можем добиться успеха. Когда одновременно защитим себя все от новой инфекции, тогда будет меньше шансов заразиться ею. У нас в регионе темпы вакцинации шли очень медленно, на протяжении весны и лета мы сильно отставали от Российской Федерации. Сейчас мы почти в два раза опережаем РФ, но это буквально последние две недели и это не говорит о том, что у нас все хорошо», - объяснила Марина Воробьева.

Она добавила, что многие жители региона захотели сделать прививку «Спутником Лайт». По ее словам, это неправильно.

«В каждой вакцине есть свои показания и противопоказания, поэтому, какие препараты ставить, определяет только лечащий врач. По нашему мнению, двухкомпонентная вакцина более эффективна, чем однокомпонентная, и считается изначально, что «Спутник Лайт» - это более мягкая вакцина, она была предназначена для более молодого возраста. Сейчас, когда доктор оценивает состояние пациента и по анализам, и другим показателям, он имеет право назначить то, что наиболее ему подходит», - уточнила врио замминистра здравоохранения региона.

Напомним, в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. В основном, это те, кто контактирует с людьми. Сделать первый компонент прививки необходимо до 1 ноября, второй – до 1 декабря. С полным списком можно ознакомиться здесь.