В пензенском минздраве рассказали о последствиях заражения ковидом для беременных

«С каждым годом мы видим, что заразившихся среди беременных становится все больше. И если раньше находились на стационарном лечении пять-семь человек в неделю, то сейчас у нас 36 человек единомоментно. На прошлой неделе было 28, сейчас в среднем регистрируем 32-36 заболевших каждый день, вынашивающих ребенка. И заболевание у них протекает гораздо тяжелее, чем у женщин их же возраста», - подчеркнула Марина Воробьева.

Она отметила, что коронавирус часто осложняется тромбообразованием, и у женщин, только что родивших, на фоне этого заболевания возможно развитие тромбоэмболии, особенно легочной артерии.

«У нас несколько лет не было материнский смертности. В этом году не стало уже четырех женщин - это три родившие и одна беременная. Рожениц лечить тяжелее, потому что им не все препараты можно применять. Поэтому при планировании беременности важно вакцинироваться. Также прививаться следует всем, кто находится в ближайшем окружении женщины, ждущей ребенка», - рассказала врио замминистра.

Она подчеркнула, что идти на ЭКО (процедуру экстракорпорального оплодотворения) без вакцинации не следует.

«Если мы планируем беременность, то вакцинация должна быть однозначно. Нельзя подвергать риску свой организм и будущего ребенка. Сложно выносить беременность, когда женщина заболела ковидом, ведь в ее организме уже есть поломка. Планировать беременность нужно грамотно. Если в ЭКО вкладываются такие силы, средства и здоровье, то нужно думать о вакцинации от коронавируса», - сказала Марина Воробьева, добавив, что привиться необходимо и от гриппа.

Ранее начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального минздрава Наталья Тюгаева рассказала, куда направляют пензенцев на реабилитацию после перенесенного коронавируса.