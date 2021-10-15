В Пензенской области растет спрос на вакцинацию

В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Из-за этого увеличилось число жителей региона, которые согласились на прививку. Однако некоторые сомневаются, хватит ли на всех препаратов.

Как пояснили в областном минздраве, антиковидная вакцина в регионе имеется в достаточном количестве. В прививочных пунктах есть все четыре вида отечественных препаратов: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Всего с начала иммунизации объем поставленной вакцины в регион составил 707 101 комплект. В область также доставили дополнительно «Спутник V» и «КовиВак». В течение нескольких дней их распределят по пунктам вакцинации.

«Обращаем внимание, что решение о том, какую именно получить вакцину, принимается только при участии врача на основании анамнеза пациента и осмотра, которому подлежат пациенты в день проведения иммунизации», - добавили в минздраве.

Напомним, в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. В основном это те, кто контактирует с людьми. Сделать первую прививку необходимо до 1 ноября, вторую – до 1 декабря. С полным списком можно ознакомиться здесь.



