«Кто еще должен умереть?» В Пензе запустили акцию в поддержку вакцинации

В Пензе на остановках и на билбордах начали размещать социальную рекламу в поддержку вакцинации.

«Covid-19 убивает. Кто еще должен УМЕРЕТЬ, чтобы ты вакцинировался?!» - отмечается на баннерах.

Возможно, такая эмоциональная социальная реклама позволит достучаться до тех, кто упорно не хочет прививаться и подвергает риску не только свою жизнь, но и близких.

«Заболевание протекает у привитых в более легкой форме. Конечно, нет 100% эффективной вакцины от коронавирусной инфекции, но у пациента не развивается тяжелая форма и нет летальных исходов. Единичные случаи поступления привитых», - рассказала ранее заместитель главного врача пензенского центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

По словам врио замминистра здравоохранения региона Марины Воробьевой, для эффективной защиты населения важно получить коллективный иммунитет. При этом вид вакцины, которой делать прививку, должен определять не сам пациент, а лечащий врач.

По данным правительства Пензенской области, 6,5 тысяч вакцинировано за последние сутки первым компонентом и 3,5 тысячи - вторым. Привиться можно в поликлиниках, торговых центрах, мобильных пунктах, Доме молодежи. До 1 ноября решением главного санитарного врача региона Михаила Перекусихина вакцинация обязательна для нескольких групп жителей, чья работа связана с большим количеством контактов.