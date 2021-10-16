Губернатор отправил в отставку Григория Кабельского в связи с утратой доверия

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку врио министра физической культуры и спорта Григория Кабельского в связи с утратой доверия.
Об этом сообщили в официальном аккаунте пензенского правительства в «Телеграмме» утром 16 октября.
«Я неоднократно предупреждал, что людям, которые личные интересы ставят выше интересов общества и исполнения служебных полномочий, которые преследуют цели незаконного обогащения, не место в органах власти», - сказал Олег Мельниченко.
Как сообщили в региональном СУ СКР, Григория Кабельского 15 октября задержали, его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.