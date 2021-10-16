Григория Кабельского подозревают во взятничестве в особо крупном размере

В региональном СУ СКР сообщили о задержании Григория Кабельского, который являлся врио министра физической культуры и спорта Пензенской области. Его подозревают во взятничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021 года Григорий Кабельский систематически получал взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

«15 октября его задержали сотрудниками регионального УФСБ после получения им взятки в 120 тысяч рублей. Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн 250 тысяч рублей в общей сложности», - уточнили в управлении.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Пензенской области. Им занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Расследование продолжается.

Напомним, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку Григория Кабельского в связи с утратой доверия.



