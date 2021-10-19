В каких случаях жителей Пензы с коронавирусом госпитализируют в районные больницы

«В межрайонные центры жителей Пензы госпитализируют только в том случае, если у них среднетяжелое течение. Каждый случай госпитализации консультируется и диспетчизирируется старшим врачом. Если больной – в тяжелом состоянии, то он поступает на территорию крупных лечебных учреждений: или в больницу №4, или в областную, или в инфекционную, или в госпиталь ветеранов войн. Если среднетяжелое течение, то больной маршрутизируется в межрайонные центры.

Да, это не очень удобно. Я понимаю, что некоторым жителям Пензы это неприятно и что психологически тяжело ехать куда-то в район. Но я хочу обратиться здесь за пониманием, потому что крупные больницы очень загружены и там в основном – только очень тяжелые пациенты», - пояснил Вячеслав Космачев.

Напомним, в Пензенской области введен перечень категорий жителей, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, так как они по роду деятельности часто взаимодействуют с людьми. Это поможет остановить распространение инфекции. До 1 ноября им обязательно нужно сделать первую прививку, до 1 декабря – вторую. Тех, кто проигнорирует данное требование, отстранят от работы или переведут на удаленку. Полный перечень сфер деятельности доступен по ссылке.



