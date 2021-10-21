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21.10.2021г.
Почему в Пензенской области ситуация с ковидом хуже, чем по стране. Ответ Перекусихина

Почему в Пензенской области ситуация с ковидом хуже, чем по стране. Ответ Перекусихина

Чт, 21.10.21 11:19
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Начальник регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» рассказал об ухудшении эпидемиологических показателей в регионе и о причинах этой тревожной тенденции.

«На сегодняшний момент мы отмечаем неблагоприятную эпидемиологическую обстановку с точки зрения коронавирусной инфекции с тенденцией к ухудшению, так как коэффициент распространения составляет от 1,96 до 1,8, то есть количество заражений увеличивается с каждым днем», - сообщил Михаил Перекусихин.

По его словам, планка заболеваемости вновь превышена – фиксируется более 320 новых случаев заражения в сутки.

«Кумулятивный показатель заболеваемости составляет 5861 на 100 тысяч населения, что выше среднероссийского показателя, который составляет 5500 на 100 тысяч населения и имеет тенденцию к дальнейшему росту», - добавил начальник управления.

Он отметил, что число заболевших в Пензенской области – больше, чем в среднем по России, и на то есть ряд причин.

«Очередная волна началась с высоких цифр. Заболеваемость была на уровне 230-240 случаев в сутки. То есть был высокий старт. Во-вторых, несоблюдение населением мер предосторожности. В основном все перестали носить маски, перчатки, социальное дистанцирование не соблюдается. Дезинфекция рук и всего остального не всегда проводится. Также низкий темп вакцинации населения, потому что на сегодняшний момент привито полностью 43,5% населения. 66% взрослого населения, а нужно добиться 80%», - пояснил Михаил Перекусихин.

Кроме того, по его словам, более половины пациентов заразилось индийским штаммом, который быстро и очень легко распространяется.

Напомним, в Пензенской области введен перечень категорий жителей, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, так как они по роду деятельности часто взаимодействуют с людьми. До 1 ноября им обязательно нужно сделать первую прививку, до 1 декабря – вторую. Тех, кто проигнорирует данное требование, отстранят от работы или переведут на удаленку. Полный перечень сфер деятельности доступен по ссылке.
 

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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