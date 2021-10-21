Почему в Пензенской области ситуация с ковидом хуже, чем по стране. Ответ Перекусихина

Начальник регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире телеканала « Россия 24. Пенза » рассказал об ухудшении эпидемиологических показателей в регионе и о причинах этой тревожной тенденции.

«На сегодняшний момент мы отмечаем неблагоприятную эпидемиологическую обстановку с точки зрения коронавирусной инфекции с тенденцией к ухудшению, так как коэффициент распространения составляет от 1,96 до 1,8, то есть количество заражений увеличивается с каждым днем», - сообщил Михаил Перекусихин.

По его словам, планка заболеваемости вновь превышена – фиксируется более 320 новых случаев заражения в сутки.

«Кумулятивный показатель заболеваемости составляет 5861 на 100 тысяч населения, что выше среднероссийского показателя, который составляет 5500 на 100 тысяч населения и имеет тенденцию к дальнейшему росту», - добавил начальник управления.

Он отметил, что число заболевших в Пензенской области – больше, чем в среднем по России, и на то есть ряд причин.

«Очередная волна началась с высоких цифр. Заболеваемость была на уровне 230-240 случаев в сутки. То есть был высокий старт. Во-вторых, несоблюдение населением мер предосторожности. В основном все перестали носить маски, перчатки, социальное дистанцирование не соблюдается. Дезинфекция рук и всего остального не всегда проводится. Также низкий темп вакцинации населения, потому что на сегодняшний момент привито полностью 43,5% населения. 66% взрослого населения, а нужно добиться 80%», - пояснил Михаил Перекусихин.

Кроме того, по его словам, более половины пациентов заразилось индийским штаммом, который быстро и очень легко распространяется.

Напомним, в Пензенской области введен перечень категорий жителей, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, так как они по роду деятельности часто взаимодействуют с людьми. До 1 ноября им обязательно нужно сделать первую прививку, до 1 декабря – вторую. Тех, кто проигнорирует данное требование, отстранят от работы или переведут на удаленку. Полный перечень сфер деятельности доступен по ссылке.

