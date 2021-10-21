15:51
21.10.2021г.
Меняющиеся формулировки: так сколько представителей мэрии войдет в совет директоров «Горводоканала»?

Меняющиеся формулировки: так сколько представителей мэрии войдет в совет директоров «Горводоканала»?

Чт, 21.10.21 13:55
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В пресс-службе мэрии Пензы сообщили о принятом руководством «Горводоканала» решении увеличить число представителей городской власти в составе совета директоров предприятия «с одного до трех».

Так, в него войдут и.о. главы администрации Александр Басенко, вице-мэр по городскому хозяйству Павел Якунин и начальник управления экономического развития Лариса Панкова.

В мэрии также отметили, что, так как контрольный пакет акций «Горводоканала» по-прежнему принадлежит «РКС-Холдингу», увеличение числа представителей горадминистрации в составе совета «не добавит прав для принятия решений». Однако это позволит усилить контроль за деятельностью организации – как с юридической, так и с экономической сторон.

Напомним, ранее в пресс-службе «Горводоканала» сообщали, что от Пензы планируется включить в совет директоров четырех представителей: троих - от МУП по очистке города (владельца 49% долей), а также Александра Басенко. Приведем точную цитату из релиза «РКС-Холдинга», разосланную СМИ 13 октября.

«В целях повышения прозрачности и контроля над предприятием со стороны муниципалитета «РКС» направили в адрес МУП по очистке города предложение о предоставлении трех кандидатов для их включения в состав коллегиального органа управления. Предложение также было направлено исполняющему обязанности главы администрации города Пензы Александру Басенко», - отмечается в документе.

Отталкиваясь от этих слов, можно сделать вывод, что предполагалось включить в состав совета директоров четверых представителей от мэрии. Теперь же, очевидно, формулировка изменилась, и речь - уже об увеличении числа представителей «с одного до трех». И если туда включают троих чиновников, значит ли это, что прежний представитель будет выведен из состава? То есть, по сути, количество чиновников в совете директоров увеличится лишь на два, а не на четыре, как ранее заявляли в «Горводоканале»? Информагентство готовит запрос в организацию, чтобы разобраться в ситуации. 
 

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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