Меняющиеся формулировки: так сколько представителей мэрии войдет в совет директоров «Горводоканала»?

В пресс-службе мэрии Пензы сообщили о принятом руководством «Горводоканала» решении увеличить число представителей городской власти в составе совета директоров предприятия «с одного до трех».

Так, в него войдут и.о. главы администрации Александр Басенко, вице-мэр по городскому хозяйству Павел Якунин и начальник управления экономического развития Лариса Панкова.

В мэрии также отметили, что, так как контрольный пакет акций «Горводоканала» по-прежнему принадлежит «РКС-Холдингу», увеличение числа представителей горадминистрации в составе совета «не добавит прав для принятия решений». Однако это позволит усилить контроль за деятельностью организации – как с юридической, так и с экономической сторон.

Напомним, ранее в пресс-службе «Горводоканала» сообщали, что от Пензы планируется включить в совет директоров четырех представителей: троих - от МУП по очистке города (владельца 49% долей), а также Александра Басенко. Приведем точную цитату из релиза «РКС-Холдинга», разосланную СМИ 13 октября.

«В целях повышения прозрачности и контроля над предприятием со стороны муниципалитета «РКС» направили в адрес МУП по очистке города предложение о предоставлении трех кандидатов для их включения в состав коллегиального органа управления. Предложение также было направлено исполняющему обязанности главы администрации города Пензы Александру Басенко», - отмечается в документе.

Отталкиваясь от этих слов, можно сделать вывод, что предполагалось включить в состав совета директоров четверых представителей от мэрии. Теперь же, очевидно, формулировка изменилась, и речь - уже об увеличении числа представителей «с одного до трех». И если туда включают троих чиновников, значит ли это, что прежний представитель будет выведен из состава? То есть, по сути, количество чиновников в совете директоров увеличится лишь на два, а не на четыре, как ранее заявляли в «Горводоканале»? Информагентство готовит запрос в организацию, чтобы разобраться в ситуации.

