В совет директоров «Горводоканала» пригласили 4 представителей от мэрии Пензы

Управляющая «Горводоканалом» компания «РКС-Холдинг» направила в администрацию Пензы предложение о предоставлении кандидатов для включения в состав совета директоров городской ресурсоснабжающей организации.

По информации пресс-службы «Горводоканала», троих кандидатов предложили предоставить от МУП по очистке города (владельца 49% долей). Также предложение направили Александру Басенко, который в настоящее время исполняет обязанности мэра. Список кандидатов в совет директоров сформируют до 30 октября.

Напомним, Александра Басенко пригласили войти в состав совета директоров в ходе заседания 8 октября, которое началось как пиар-акция «РКС-Холдинга», а завершилось спором его представителей с чиновниками и депутатами. В частности, Александр Басенко обратил внимание на многочисленные несоответствия сумм затрат «Горводоканала» по инвестпрограммам на презентациях и в отчетах. Также он заявил, что исключение из устава пункта о работе контрольно-ревизионной комиссии негативно повлияло на возможность мэрии отслеживать эффективность расходования средств.

Подробнее об истории смены учредителей «Горводоканала» и жалобах жителей Пензы на работу организации можно узнать ЗДЕСЬ.



