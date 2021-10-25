Темпы вакцинации в Пензенской области вдвое превысили общероссийские

25 октября на пресс-конференции в пензенском минздраве рассказали о темпах прививочной кампании в регионе.

По словам замминистра Марины Воробьевой объемы выросли в 2-2,5 раза. По этому показателю Пензенская область в два раза превышает среднероссийский.

«Мы на четвертом месте по России по темпам вакцинации. Плохо, что с лета вакцинация затянулась. Если бы этот темп был всегда, мы давно бы добились коллективного иммунитета, и не было бы тяжелой вспышки, как сейчас», - отметила она.

Также Марина Воробьева добавила, что оптимальный срок для ревакцинации – шесть месяцев. На этот период в организме сохраняется хороший уровень защиты, поэтому прививаться повторно раньше бессмысленно.

Ранее информагентство сообщало о том, как будут работать медицинские организации в нерабочие дни.