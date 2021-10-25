Почему в пензенских торговых центрах не делают прививку вторым компонентом вакцины

25 октября на пресс-конференции в минздраве заместитель главврача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирина Мартина рассказала, почему в пензенских торговых центрах не прививают вторым компонентом вакцины от ковида.

Она отметила, что сейчас в приоритете у специалистов - организовать одну точку, где люди смогут получить второй компонент препарата.

«Эта база на ул. Володарского, 34. У нас уже опыт такой работы есть с данным контингентом. Почему мы не планируем проводить вакцинацию вторым компонентом в ТЦ? Здесь есть серьезный момент - мы не можем компьютеризировать наши площадки там. И, учитывая, что вакцина двухкомпонентная, мы не можем проверить стопроцентно, было ли введение первого компонента. Это очень серьезный вопрос: человек может подойти и проинформировать врача неправильно, при этом доктор не может проверить информацию. А когда человек приходит в поликлинику на стационарную площадку вакцинации, там есть регистр, все данные по пациенту можно мгновенно проверить и не допустить ошибки», - пояснила она.

Ирина Мартина добавила, что вопрос повторной вакцинации на площадках в ТЦ не закрыт, и, если будет найдено оптимальное решение, такая возможность для пензенцев появится.

Ранее специалисты уточнили, через какой период времени следует ревакцинироваться.