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25.10.2021г.
Могут ли пензенцы после вакцинации в ТЦ сами выбрать поликлинику для второй прививки

Могут ли пензенцы после вакцинации в ТЦ сами выбрать поликлинику для второй прививки

Пн, 25.10.21 16:59
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25 октября специалисты пензенского здравоохранения на пресс-конференции ответили на вопрос, будет ли в Пензе предусмотрена возможность для тех, кто привился первым компонентом в торговом центре, выбрать поликлинику для второй прививки. 

«Этот вариант возможен. И когда человек просит, то на той справке, которая ему выдаётся, мы пишем ту поликлинику, где он предполагает пройти вторую вакцинацию. Почему мы приняли решение ориентировать человека на вторую прививку в ту поликлинику, чья бригада приехала? Опять же, это для того, чтобы не потерять никакой информации о пациенте. Если мы ведем речь о двухкомпонентной вакцине «Спутник ви», то там две ампулы, и они совершенно разные. Если выехала бригада из одной поликлиники, то конкретно в ней для человека остается вторая доза. И она не идентична первой. Это сделано для того, чтобы ни в коем случае не допустить никаких дефектов при введении доз и не навредить здоровью человека», - пояснила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирина Мартина.

Начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Наталья Тюгаева подчеркнула, что число площадок для введения второго компонента вакцины в любом случае необходимо расширять с учетом темпов вакцинации.

«Сегодняшней пропускной способности может не хватить. У нас в запасе две недели, чтобы подготовить стационарные площадки под введение второго компонента без неудобств для людей», - отметила она.

Также замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева сообщила, что в прошедшее воскресенье привили около 3500 человек, а в течение рабочей недели - от 10 до 12 тысяч в день. Таким образом, в настоящее время в регионе привит 51% взрослого населения.

Ранее на пресс-конференции разъяснили, почему в пензенских торговых центрах не делают прививку вторым компонентом вакцины.

 

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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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