Могут ли пензенцы после вакцинации в ТЦ сами выбрать поликлинику для второй прививки

25 октября специалисты пензенского здравоохранения на пресс-конференции ответили на вопрос, будет ли в Пензе предусмотрена возможность для тех, кто привился первым компонентом в торговом центре, выбрать поликлинику для второй прививки.

«Этот вариант возможен. И когда человек просит, то на той справке, которая ему выдаётся, мы пишем ту поликлинику, где он предполагает пройти вторую вакцинацию. Почему мы приняли решение ориентировать человека на вторую прививку в ту поликлинику, чья бригада приехала? Опять же, это для того, чтобы не потерять никакой информации о пациенте. Если мы ведем речь о двухкомпонентной вакцине «Спутник ви», то там две ампулы, и они совершенно разные. Если выехала бригада из одной поликлиники, то конкретно в ней для человека остается вторая доза. И она не идентична первой. Это сделано для того, чтобы ни в коем случае не допустить никаких дефектов при введении доз и не навредить здоровью человека», - пояснила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирина Мартина.

Начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Наталья Тюгаева подчеркнула, что число площадок для введения второго компонента вакцины в любом случае необходимо расширять с учетом темпов вакцинации.

«Сегодняшней пропускной способности может не хватить. У нас в запасе две недели, чтобы подготовить стационарные площадки под введение второго компонента без неудобств для людей», - отметила она.

Также замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева сообщила, что в прошедшее воскресенье привили около 3500 человек, а в течение рабочей недели - от 10 до 12 тысяч в день. Таким образом, в настоящее время в регионе привит 51% взрослого населения.

Ранее на пресс-конференции разъяснили, почему в пензенских торговых центрах не делают прививку вторым компонентом вакцины.