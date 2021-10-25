Пензенцам объяснили, почему по справке от частных клиник нельзя получить медотвод от прививки

25 октября замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева на пресс-конференции ответила на вопрос о том, почему справки, выданные частными клиниками, не являются документальным основанием для медотвода от вакцинации против ковида.





«Никак не дискредитируя наши частные клиники, мы все же заявляем о том, что ответственность за медотводы берут на себя именно государственные учреждения здравоохранения. Потому что не во всех частных медучреждениях существуют врачебные комиссии.

Кроме того, лица, работающие в государственной системе здравоохранения, часто совмещают это с работой в частных клиниках. Поэтому такой доктор спокойно сможет провести врачебную комиссию в государственной системе. А если в частной клинике есть врачебная комиссия, то не всегда человеку нужно будет полностью проходить комиссию в государственной системе. Если он наблюдается и там, и там, мы можем рассматривать документацию и либо подтверждать, либо направлять пациента на дополнительные обследования», - рассказала замминистра.

Ранее на пресс-конференции разъяснили, почему в пензенских торговых центрах не делают прививку вторым компонентом вакцины.