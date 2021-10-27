Попова сообщила о долгом ожидании результатов ПЦР-тестов в Пензенской области

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не все регионы выполняют поручение о предоставлении результатов ПЦР-теста на Covid-19 в течение суток.

Анна Попова подчеркнула, что в некоторых субъектах итогов ждут по пять-шесть дней.

«Хотела бы отметить, что есть регионы, где с момента забора материала до выдачи результатов проходит 5-6 дней. Это Тверская, Пензенская области, Челябинская и целый ряд других субъектов. Это, безусловно, недопустимо. Я дала поручение о необходимости жесткого реагирования на такие задержки», - цитирует главу Госпотребнадзора РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал Пензенскую область в числе регионов, где отмечаются самые высокие темпы вакцинации от коронавируса.