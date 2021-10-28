После локдауна непривитые пензенцы не смогут попасть в кафе, ТЦ, театры и спортзалы

28 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона. Он рассказал, в какие учреждения после локдауна будет закрыт вход тем, кто так и не примет решение вакцинироваться от коронавируса.

«После завершения нерабочих дней организации общественного питания, торговли, культуры, спорта и другие откроются. Посещать их смогут вакцинированные или переболевшие ковидом. Свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях», - отмечается в обращении главы региона.

Олег Мельниченко пояснил, что данная мера необходима для того, чтобы резко сократить распространение инфекции в местах массового пребывания людей.

Полный текст обращения доступен по ссылке. Об условиях локдауна с 30 октября по 7 ноября можно узнать ЗДЕСЬ.