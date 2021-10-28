Число тяжело больных ковидом беременных пензячек приблизилось к 50

28 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к жителям региона перед нерабочими днями, рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью.

«Огромные средства направлены на покупку медицинских препаратов, кислородных концентраторов и станций по производству кислорода, оборудования для лечения беременных женщин, находящихся между жизнью и смертью. 47 из них сегодня находятся в больницах в тяжелом состоянии», - сообщил глава региона актуальную информацию.

Напомним, еще 25 октября на оперативном совещании Олег Мельниченко озвучивал меньшую цифру – тогда среди беременных было 44 тяжелых пациентки с ковидом.

Ранее стало известно, что в областной клинической больнице им. Бурденко создали отделение специально для лечения будущих мам с подтвержденным коронавирусом.