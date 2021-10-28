Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации на 1-6 ноября в Пензе

Минздрав региона опубликовал график вакцинации в передвижных пунктах на 1-6 ноября. Ее будут проводить в областном центре.

Предполагается, что специальные автобусы будут работать по следующему расписанию:

1 ноября

Железнодорожный район:

- ул. Проходная, 3 с 10:00 до 12:00;

- ул. Егорова, 3А с 12:00 до 15:00.

Ленинский район:

- ул. Суворова, 190 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.

2 ноября

Первомайский район:

- ул. Терешковой, 10А с 10:00 до 15:00;

Октябрьский район:

- пр. Победы, 69 (территория АО ПО «Электроприбор») с 10:00 до 15:00.

3 ноября

Железнодорожный район:

- район Центрального рынка (около ЦУМа) с 10:00 до 15:00;

Ленинский район:

- о. Пески, ул. Тельмана, 5 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.

4 ноября

Октябрьский район:

- пр. Строителей, 49А (территория ТЦ «Проспект») с 10:00 до 15:00;

Первомайский район:

- ул. Индустриальная, 48А (территория школы №5) с 10:00 до 15:00.

5 ноября

Ленинский район:

- ул. Ворошилова, 8 с 10:00 до 15:00;

Октябрьский район:

- ул. Генерала Глазунова, 4 (рядом с храмом св. Адриана и Наталии) с 10:00 до 15:00.

6 ноября

Железнодорожный район:

- ул. Долгая, 3 с 10:00 до 12:00;

- ул. Пархоменко, 8 с 12:00 до 15:00;

Первомайский район:

- ул. Краснова, 19 (территория школы №28) с 10:00 до 15:00.

Пензенцам напоминают, что вакцинация в мобильных пунктах ведется без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее информагентство публиковало измененный график работы пунктов вакцинации в торговых центрах, городских поликлиниках Пензы и Доме молодежи.