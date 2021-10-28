Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации на 1-6 ноября в Пензе

Минздрав региона опубликовал график вакцинации в передвижных пунктах на 1-6 ноября. Ее будут проводить в областном центре.
Предполагается, что специальные автобусы будут работать по следующему расписанию:
1 ноября
Железнодорожный район:
- ул. Проходная, 3 с 10:00 до 12:00;
- ул. Егорова, 3А с 12:00 до 15:00.
Ленинский район:
- ул. Суворова, 190 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.
2 ноября
Первомайский район:
- ул. Терешковой, 10А с 10:00 до 15:00;
Октябрьский район:
- пр. Победы, 69 (территория АО ПО «Электроприбор») с 10:00 до 15:00.
3 ноября
Железнодорожный район:
- район Центрального рынка (около ЦУМа) с 10:00 до 15:00;
Ленинский район:
- о. Пески, ул. Тельмана, 5 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.
4 ноября
Октябрьский район:
- пр. Строителей, 49А (территория ТЦ «Проспект») с 10:00 до 15:00;
Первомайский район:
- ул. Индустриальная, 48А (территория школы №5) с 10:00 до 15:00.
5 ноября
Ленинский район:
- ул. Ворошилова, 8 с 10:00 до 15:00;
Октябрьский район:
- ул. Генерала Глазунова, 4 (рядом с храмом св. Адриана и Наталии) с 10:00 до 15:00.
6 ноября
Железнодорожный район:
- ул. Долгая, 3 с 10:00 до 12:00;
- ул. Пархоменко, 8 с 12:00 до 15:00;
Первомайский район:
- ул. Краснова, 19 (территория школы №28) с 10:00 до 15:00.
Пензенцам напоминают, что вакцинация в мобильных пунктах ведется без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Ранее информагентство публиковало измененный график работы пунктов вакцинации в торговых центрах, городских поликлиниках Пензы и Доме молодежи.