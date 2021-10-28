Как долечивают больных ковидом на базе санатория им. В.В. Володарского в Пензе

На базе пензенского санатория им. В.В. Володарского развернули еще 100 дополнительных коек, на которые из больниц переводят ковидных пациентов на долечивание. Журналист ИА «Пенза-Пресс» выехал на место и пообщался с руководством, персоналом и больными.

Как рассказал главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи (КИМ) Сергей Рыбалкин, решение открыть здесь отделение долечивания было принято, в первую очередь, для того, чтобы освободить специализированные койки в медучреждениях для более тяжелых больных.

«Мы не можем постоянно расширять койки в больницах. У нас сейчас только шестая городская и ряд небольших больниц выполняют свои прямые функции, все остальное отдано под ковид. Это недопустимо. Люди болеют и другими болезнями, и им нужно оказывать помощь по все направлениям. Койки, которые работают у нас, в областной больнице, в госпитале, в четвертой больнице, должны иметь оборот от 10 до 14, максимум до 21 дня – столько обычно лежат тяжелые больные. Потом наступает период, когда они идут на поправку (две – три недели), но они все еще нуждаются в помощи медиков. Для этого мы организовали работу на этой базе», - пояснил главврач КИМа.

Нахождение здесь принципиально отличается от санаторного отдыха - пациенты продолжают лечения, которое им было назначено.

«Люди по-разному относятся, некоторые считают, что они едут на отдых, но это не так. Работа врача - объяснить, довести до пациента, что это продолжение лечения и это необходимо. У нас здесь есть люди, которым требуется кислородная поддержка, у которых еще снижена сатурация. Для них мы привезли концентраторы кислорода, но материальную базу мы еще будем усиливать», - добавил Сергей Рыбалкин.

«Большинство из пациентов не нуждается в интенсивной терапии, но часть из них находится на периодической оксигенотерапии, то есть на кислородной поддержке, проходит адаптацию к самостоятельному дыханию. Кроме этого, они получают медикаментозную терапию по снижающей схеме перехода от стационара к домашнему лечению, делают определенную дыхательную гимнастику с элементами лечебной физкультуры, психогенную аудиотренировку и получают уход», - рассказала заведующая инфекционным отделением Наталья Свистунова.

Койки развернули еще 11 октября, перевезли аппаратуру, медикаменты, набрали персонал и стали принимать больных. Первые 100 мест заполнились за неделю. Из-за того, что заболеваемость продолжает расти, медикам пришлось открыть еще 100 в другом корпусе.

«Санаторий рассчитан более чем на тысячу человек, мы пока скромно занимаем 200 коек. Мы взяли то, что можно было взять и запустить, потому что здесь не было отопления, света. Все это с помощью министерства здравоохранения, правительства Пензенской области и губернатора мы смогли быстро запустить», - отметил главврач КИМа.

Здесь также есть «красные» и «зеленые» зоны, потому что поступающие сюда пациенты еще больны и могут быть заразными.

«К сожалению, некоторые пациенты не понимают, что они все-таки еще больны, а вокруг - люди здоровые. Запрещено выходить за пределы комплекса, но есть нарушители. Мы разрешали погулять, когда была теплая погода, на территории. Сейчас в связи с тем, что у них ослаблен организм, мы не выпускаем», - объяснил Сергей Рыбалкин.

Кадровых проблем нет: здесь трудятся медработники из КИМа, также откликнулись сотрудники санатория, студенты института, медколледжей, так что штат укомплектован. Все эти люди прилагают максимум усилий для того, чтобы пензенцы смогли вернуться к своей прежней, доковидной жизни.

«Мы стараемся использовать последние новшества в лечении. Пациентам очень нравятся сеансы психологической разгрузки, потому что такого от тяжелого заболевания, нехватки кислорода, окружавших их тяжелых больных у некоторых сдают нервы. Они отмечают, что психологическая помощь дает им почувствовать себя на время как дома. Многие приезжают и говорят, что они несколько ночей не спали, но буквально сутки – двое - и они успокаиваются и начинают спать. Мы стараемся окружить их заботой и вниманием, а не только медикаментозной поддержкой. Основная наша цель – адаптировать их к существованию дома, чтобы они могли дышать, вести нормальную, активную жизнь», - отметила Наталья Свистунова.

За две недели работы на домашнее долечивание и реабилитацию отсюда ушли уже 10 человек. В их числе - и пензенец Алексей. Он провел в лечебных учреждениях в общей сложности 36 дней и теперь, наконец, отправляется к своей семье.

«Сначала я с высокой температурой попал в больницу в Терновку, потом меня перевели в КИМ. Несмотря на капельницы и лекарства, мне становилось хуже, но все-таки ковид удалось остановить. После «инфекционки» здесь все казалось как в сказке – выходили на улицу гулять, лечение, хорошие завтраки, обеды и ужины, врачи, медсестры хорошо обращаются, очень внимательные. Приятнее и удобнее, чем в обычной больнице. Аутогенная тренировка у нас была, я несколько раз ходил», - поделился он.

Еще одна пациентка, кузнечанка Валентина Ольгина, пока еще остается на долечивании, хоть и чувствует себя лучше. Ей еще трудно дышать и говорить, но самое страшное позади, впереди - длительная реабилитация.

«Я заболела 25 сентября, на следующий день меня положили в больницу с поражением легких 15%. Дальше – больше: коронавирус распространился до 60%. Я почти две недели лежала под кислородной маской, очень тяжело болела, чуть не умерла. Теперь я потихонечку восстанавливаюсь здесь, возвращаюсь к жизни. Врачи внимательные, условия очень хорошие. И уколы, и витамины, и психологическую помощь оказывают. Здесь я две недели, но пока не выписывают. К сожалению, я не сделала вовремя прививку от ковида, но сейчас я изменила свое мнение. Думаю, если б я вакцинировалась, я бы так не пострадала сильно от вируса. Вернусь домой, буду убеждать всех привиться личным примером», - призналась она.

Напомним, привиться можно ежедневно в поликлинике, торговых центрах и мобильных пунктах. Также необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки. Узнать, как вакцинироваться во время нерабочих дней можно ЗДЕСЬ.

