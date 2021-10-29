Как будут работать пензенские спортобъекты в ноябре. Разъяснения минспорта

В Instagram-аккаунте министерства физической культуры и спорта Пензенской области разъяснили, как будет осуществляться доступ в спортобъекты.

В частности, с 30 октября по 7 ноября в тренажерные залы, фитнес-клубы и на ледовые катки будут пускать только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном заболевании, а также по медотводу, выданному госучреждением здравоохранения. Кроме того, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Помещения должны быть заполнены не более чем на 50%.

В нерабочие дни в спортобъектах допускаются только тренировки профессиональных спортсменов и команд для подготовки к участию в официальных международных соревнованиях и во всероссийских, являющихся отборочными для формирования сборных РФ.

«До 30 ноября запрещено проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на игровых площадках», - также сообщили в министерстве.

Об ужесточении ограничений в регионе можно больше узнать, перейдя по ссылке.