В регионе на утро 30 октября еще у 371 человека подтвердился ковид

В Пензенской области за сутки еще у 371 человека подтвердился коронавирус, сообщается в оперативной сводке на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что 27 человек успешно справились с заболеванием, 25 – скончались. Всего за время пандемии коронавирус забрал жизни 3489 жителей Пензенской области.

По данным на 29 октября, вакцинировались 44,4% населения. В настоящее время, как отмечают в областном минздраве и Роспотребнадзоре, единственным способом остановить рост заболеваемости является прививка от коронавируса и соблюдение санитарных мер.

Где можно сделать прививку в нерабочие дни и как получить сертификат с QR-кодом, читайте здесь.