Мельниченко поручил разработать меры поддержки раннего рождения первого ребенка

1 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания озвучил поручение, связанное с демографической ситуацией в регионе.

«Хочу обратить внимание минздрава, минтруда – мы проседаем по рождаемости. С января по сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го родилось на 246, или на 3,4% детей меньше. Есть объективные обстоятельства, так называемая демографическая дуга. Сейчас малочисленное поколение 90-х годов вступает в детородный возраст», - отметил глава региона.

Олег Мельниченко поручил продумать дополнительные меры, которые бы стимулировали более раннее рождение первого ребенка.

Ранее в ходе оперативного совещания в правительстве губернатор сообщил о новых кадровых назначениях.