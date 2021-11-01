В Пензенской области еще 368 человек заразились коронавирусом

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали оперативную информацию о числе зараженных в Пензенской области на 1 ноября.

Так, суточный прирост составил 368 случаев заражения. За все время наблюдений выявлено 80 559 заболевших. В России за сутки ковидом заразилось 40 402 жителя страны.

Напомним, в связи с ухудшением эпидситуации объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В Пензенской области на этот период ввели дополнительные ограничения. Жителей региона призывают вакцинироваться, чтобы остановить распространение коронавируса.