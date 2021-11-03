Вячеслав Космачев рассказал, в какую сумму обходится лечение больных коронаврусом

В этом году правительство региона дополнительно к средствам Фонда обязательного медицинского страхования выделило более 550 млн рублей.

Как отметил Вячеслав Космачев в эфире программы «Актуально о главном» на телеканале «Россия 24. Пенза», лечение пациентов с коронавирусом – достаточного дорогостоящая процедура.

«Дорого лечить, особенно тяжелых пациентов. Если у нас крайне тяжелые, которые находятся на ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), то только один сеанс стоит около 150-200 тысяч, иногда до 300 тысяч. Для лечения тяжелых больных за счет бюджета области приобретено четыре аппарата плазмафереза.

Но и обычное лечение ковида в легкой степени стоит 70 тысяч рублей, средней тяжести - 100-120 тысяч, тяжелой, опять же, в среднем, - 160-180 тысяч на одного человека», - привел цифры Вячеслав Космачев.

Он подчеркнул, что в последнее время в регионе фиксируют около 370 зараженных ковидом каждые сутки. Из-за роста числа больных и госпитализаций область оказалась на федеральной карте мониторинга в «красной зоне». Если показатели будут расти, тогда придется расширять коечный фонд, сообщил Вячеслав Космачев. Для этого в запасе есть еще около 1500 коек. Снизить рост позволят нерабочие дни, уверен он.

Пензенцев призывают по возможности не выходить из дома, а в общественных местах носить маску и соблюдать соцдистанцию. Лучшей профилактикой от этой болезни является вакцинация. Где сделать прививку в нерабоче дни, можно узнать здесь.